Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссия намерена лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за возобновления работы российского павильона.

Президент итальянской общественной организации «Ветер с востока» Лоренцо Берти назвал это решение проявлением цензуры и давления на свободу культуры.

По словам Берти, европейские институты стремятся перенаправить финансовые ресурсы на военные цели, что способствует дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины.

РИМ, 12 июл – РИА Новости. Намерение Еврокомиссии лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за возобновления работы российского павильона является проявлением цензуры и давления на свободу культуры, заявил РИА Новости президент итальянской общественной организации "Ветер с востока" Лоренцо Берти.

"Решение Европейского союза приостановить или отказать в финансировании Венецианской биеннале после смелого решения (президента Биеннале) Буттафуоко вновь открыть российский павильон позорно. Это очередное доказательство авторитарного и агрессивного курса, который все отчетливее проявляется, сбрасывая маску, в европейской технократии. Они наносят удар по культуре, по свободе мысли и выражения", - сказал Берти.

По его словам, европейские институты стремятся перенаправить финансовые ресурсы на военные цели, что способствует дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины

"Это опасный механизм, но он не нов. Сегодняшний Европейский союз, находящийся под германским влиянием, возрождает те же самые импульсы, которые Европа уже переживала в 1930-е годы прошлого века. Нужно быть очень внимательными, потому что за внешне демократичным и ответственным образом таких фигур, как Урсула фон дер Ляйен или Кая Каллас, скрываются тоталитарные тенденции, крайне жестокие и плохо замаскированные, которые внимательный наблюдатель способен распознать", - заявил общественный деятель.

Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила в социальной сети X, что Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.

Конфликт вокруг участия России в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку, а фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября.