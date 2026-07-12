В Италии назвали рекомендацию ЕК по Венецианской биеннале неприемлемой

Краткий пересказ от РИА ИИ Замминистра культуры Италии Лучия Боргондзони назвала неприемлемой рекомендацию Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале.

Боргондзони заявила, что Брюссель занимается экономическим шантажом и что это решение наносит ущерб тем, кто ведет выдающуюся работу в Венеции.

Представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила, что ЕК официально рекомендовала прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.

РИМ, 12 июл – РИА Новости. Замминистра культуры Италии Лучия Боргондзони назвала неприемлемой рекомендацию Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале, заявив, что Брюссель занимается экономическим шантажом.

"Происходящее вокруг Венецианской биеннале просто неприемлемо. Политический орган - Европейский союз - рекомендует техническому агентству EACEA (Европейское исполнительное агентство по образованию и культуре - ред.) прекратить выделение средств еще до того, как будут найдены какие-либо конкретные основания для такого решения, если те существуют. Это конец (верховенства) права, сугубо политический вердикт, который наносит ущерб тем, кто на протяжении многих лет ведет выдающуюся работу в Венеции", - говорится в заявлении Боргондзони.

По ее словам, Италия и ее культурные площадки "являются свободными и демократическими", и в них "нет места экономическому шантажу со стороны Брюсселя".

Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила в социальной сети X, что ЕК официально рекомендовала EACEA прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.

Конфликт вокруг участия России в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку, а фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября.