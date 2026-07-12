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В Италии назвали рекомендацию ЕК по Венецианской биеннале неприемлемой - РИА Новости, 12.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:13 12.07.2026
В Италии назвали рекомендацию ЕК по Венецианской биеннале неприемлемой

В Минкультуры Италии раскритиковали план ЕС прекратить финансирование биеннале

© AP Photo / Gregorio BorgiaФлаги Италии и Евросоюза на здании в Риме
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замминистра культуры Италии Лучия Боргондзони назвала неприемлемой рекомендацию Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале.
  • Боргондзони заявила, что Брюссель занимается экономическим шантажом и что это решение наносит ущерб тем, кто ведет выдающуюся работу в Венеции.
  • Представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила, что ЕК официально рекомендовала прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.
РИМ, 12 июл – РИА Новости. Замминистра культуры Италии Лучия Боргондзони назвала неприемлемой рекомендацию Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале, заявив, что Брюссель занимается экономическим шантажом.
"Происходящее вокруг Венецианской биеннале просто неприемлемо. Политический орган - Европейский союз - рекомендует техническому агентству EACEA (Европейское исполнительное агентство по образованию и культуре - ред.) прекратить выделение средств еще до того, как будут найдены какие-либо конкретные основания для такого решения, если те существуют. Это конец (верховенства) права, сугубо политический вердикт, который наносит ущерб тем, кто на протяжении многих лет ведет выдающуюся работу в Венеции", - говорится в заявлении Боргондзони.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
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По ее словам, Италия и ее культурные площадки "являются свободными и демократическими", и в них "нет места экономическому шантажу со стороны Брюсселя".
Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила в социальной сети X, что ЕК официально рекомендовала EACEA прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона.
Конфликт вокруг участия России в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку, а фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября.
После отсутствия Россия впервые с 2022 года представила на биеннале программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.
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