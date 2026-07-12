В Иордании упали три ракеты, запущенные с территории Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Иордании упали три ракеты, запущенные с территории Ирана.
- Жертв и разрушений нет.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Источник в вооруженных силах Иордании сообщил в воскресенье о падении трех ракет на территории королевства, жертв и разрушений нет.
Ранее в воскресенье Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударах по американским военным объектам на территории Иордании.
КСИР утверждает, что уничтожил центр управления, а также ангары для дронов MQ-9 на одной из авиабаз.
По данным иранских СМИ, удары по объектам США последовали в качестве ответной меры после атаки американских военных на Иран.