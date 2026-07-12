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В Иордании упали три ракеты, запущенные с территории Ирана - РИА Новости, 12.07.2026
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09:57 12.07.2026
В Иордании упали три ракеты, запущенные с территории Ирана

В Иордании сообщили о падении трех ракет, запущенных с территории Ирана

© РИА НовостиГород Амман, столица Иордании
Город Амман, столица Иордании - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости
Город Амман, столица Иордании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Иордании упали три ракеты, запущенные с территории Ирана.
  • Жертв и разрушений нет.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Источник в вооруженных силах Иордании сообщил в воскресенье о падении трех ракет на территории королевства, жертв и разрушений нет.
"Три ракеты, запущенные с территории Ирана, упали на территории королевства, никто не пострадал", - сказал военный источник иорданскому агентству Petra.
Ранее в воскресенье Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударах по американским военным объектам на территории Иордании.
КСИР утверждает, что уничтожил центр управления, а также ангары для дронов MQ-9 на одной из авиабаз.
По данным иранских СМИ, удары по объектам США последовали в качестве ответной меры после атаки американских военных на Иран.
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