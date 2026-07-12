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Инфантино рассказал, что каждый день созванивается с Трампом - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
15:29 12.07.2026 (обновлено: 15:31 12.07.2026)
Инфантино рассказал, что каждый день созванивается с Трампом

Инфантино заявил, что Трамп получает большое удовольствие от ЧМ по футболу

© Фото : Пресс-служба РФСПрезидент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Пресс-служба РФС
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что практически каждый день созванивается с Дональдом Трампом.
  • Инфантино отверг версию о том, что Трамп не посещает матчи чемпионата мира из-за повышенных мер безопасности, отметив, что у президента США есть другие дела.
  • ФИФА позволила Фоларину Балогану, получившему красную карточку, сыграть в матче 1/8 финала против бельгийцев, после того как Трамп обратился в ФИФА и лично к Инфантино.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что практически каждый день созванивается с президентом США Дональдом Трампом, и отметил, что тот доволен ходом чемпионата мира по футболу.
Мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
«

"Мы регулярно общаемся (с Трампом - ред.). Практически каждый день. Он доволен и получает большое удовольствие от турнира. Он смотрит все матчи по телевидению", - сказал Инфантино в интервью швейцарскому медиаресурсу Blue News.

Также Инфантино отверг версию о том, что Трамп не посещает матчи чемпионата мира из-за повышенных мер безопасности. "Нет, нет. Думаю, у него просто есть еще другие дела. Если бы он пришел на стадион, люди бы спросили: "Что он делает на стадионе, когда в мире происходит столько событий?" Я постоянно поддерживаю связь с ним и его администрацией, которая отлично справляется с организацией чемпионата мира", - отметил глава ФИФА.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев со счетом 2:0 в матче чемпионата мира. Форвард американцев Фоларин Балоган на 64-й минуте получил прямую красную карточку. По правилам игрок должен был пропустить следующий матч - встречу 1/8 финала против бельгийцев 6 июля. Однако ФИФА позволила ему сыграть. Трамп 5 июля заявил, что обращался в ФИФА и лично к Инфантино после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости". При этом американцы с Балоганом в составе проиграли бельгийцам со счетом 1:4.
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ФутболСШАКанадаМексикаДжанни ИнфантиноДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Фоларин Балоган
 
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