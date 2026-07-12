Инфантино рассказал, что каждый день созванивается с Трампом

"Мы регулярно общаемся (с Трампом - ред.). Практически каждый день. Он доволен и получает большое удовольствие от турнира. Он смотрит все матчи по телевидению", - сказал Инфантино в интервью швейцарскому медиаресурсу Blue News .

Также Инфантино отверг версию о том, что Трамп не посещает матчи чемпионата мира из-за повышенных мер безопасности. "Нет, нет. Думаю, у него просто есть еще другие дела. Если бы он пришел на стадион, люди бы спросили: "Что он делает на стадионе, когда в мире происходит столько событий?" Я постоянно поддерживаю связь с ним и его администрацией, которая отлично справляется с организацией чемпионата мира", - отметил глава ФИФА.