Гарбузов: более 2 тыс рабочих мест появится в деловом комплексе Москвы

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В районе Покровское-Стрешнево будет построен офисный комплекс "Дженга" в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, в котором смогут трудоустроиться более 2 тысяч специалистов, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Программа МПТ позволяет формировать в Москве новые деловые центры рядом с жилыми районами. Так, в Покровском-Стрешневе запланировано строительство офисного комплекса общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, на базе которого создадут свыше 2 тысяч рабочих мест. Бизнес-центр станет одной из ключевых точек развития деловой инфраструктуры северо-запада столицы", — добавил

Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.

Согласно проекту, на первом уровне здания разместится главное лобби, которое будет выполнять функции общественного пространства. Здесь предусмотрены пространства для работы и встреч, сервисные функции, а также отдельная зона ожидания для курьеров и приема доставок.

Как отметил представитель девелоперской компании Forma ("Форма") Антон Валявин, проект "Дженга" продолжает развитие деловой среды на северо-западе Москвы и формирует современное пространство, ориентированное на потребности бизнеса и сотрудников.

"Здание оснащается современными инженерными и технологическими решениями, включая панорамное остекление с возможностью естественного проветривания, системы климат-контроля и цифровые сервисы доступа. Для автомобилистов запроектирован подземный паркинг, а на прилегающей территории создается благоустроенное общественное пространство с озеленением, зонами отдыха и велопарковками", — отметил он.

Проект будет реализован в шаговой доступности от станции МЦД-2 Щукинская и станции метро "Щукинская", что обеспечивает удобную транспортную доступность для будущих резидентов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут более 300 объектов общей площадью 9,7 миллиона квадратных метров.

Среди них – новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.