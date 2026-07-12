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Гарбузов: более 2 тыс рабочих мест появится в деловом комплексе Москвы - РИА Новости, 12.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:01 12.07.2026
Гарбузов: более 2 тыс рабочих мест появится в деловом комплексе Москвы

Анатолий Гарбузов: более 2 тыс рабочих мест появится в деловом центре "Дженга"

© Фото : пресс-служба ДИППБолее 2 тыс рабочих мест появится в новом деловом комплексе Москвы
Более 2 тыс рабочих мест появится в новом деловом комплексе Москвы - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Более 2 тыс рабочих мест появится в новом деловом комплексе Москвы
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В районе Покровское-Стрешнево будет построен офисный комплекс "Дженга" в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, в котором смогут трудоустроиться более 2 тысяч специалистов, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Программа МПТ позволяет формировать в Москве новые деловые центры рядом с жилыми районами. Так, в Покровском-Стрешневе запланировано строительство офисного комплекса общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, на базе которого создадут свыше 2 тысяч рабочих мест. Бизнес-центр станет одной из ключевых точек развития деловой инфраструктуры северо-запада столицы", — добавил
Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Согласно проекту, на первом уровне здания разместится главное лобби, которое будет выполнять функции общественного пространства. Здесь предусмотрены пространства для работы и встреч, сервисные функции, а также отдельная зона ожидания для курьеров и приема доставок.
Как отметил представитель девелоперской компании Forma ("Форма") Антон Валявин, проект "Дженга" продолжает развитие деловой среды на северо-западе Москвы и формирует современное пространство, ориентированное на потребности бизнеса и сотрудников.
"Здание оснащается современными инженерными и технологическими решениями, включая панорамное остекление с возможностью естественного проветривания, системы климат-контроля и цифровые сервисы доступа. Для автомобилистов запроектирован подземный паркинг, а на прилегающей территории создается благоустроенное общественное пространство с озеленением, зонами отдыха и велопарковками", — отметил он.
Проект будет реализован в шаговой доступности от станции МЦД-2 Щукинская и станции метро "Щукинская", что обеспечивает удобную транспортную доступность для будущих резидентов.
Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут более 300 объектов общей площадью 9,7 миллиона квадратных метров.
Среди них – новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие Москвы будет привлечено свыше 3,5 триллиона рублей, что позволит создать порядка 450 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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