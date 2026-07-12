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Погиб бывший футболист "Бенфики" - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
22:40 12.07.2026 (обновлено: 22:53 12.07.2026)
Погиб бывший футболист "Бенфики"

Бывший футболист "Бенфики" Ману погиб в ДТП в возрасте 43 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСвечи и цветы
Свечи и цветы - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист «Бенфики» Ману погиб в возрасте 43 лет.
  • Футбольный клуб «Бенфика» выразил соболезнования семье и друзьям Ману.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший футболист "Бенфики" Ману погиб в возрасте 43 лет, сообщается на странице клуба в соцсети Х.
«
"Футбольный клуб "Бенфика" глубочайше скорбит в связи со смертью Ману, бывшего игрока клуба. Клуб выражает самые искренние соболезнования семье и друзьям", - говорится в сообщении.
По информации газеты A Bola, бывший футболист погиб в субботу вечером в результате ДТП в португальском Вермоэше.
Ману представлял в Португалии "Алверку", "Бенфику", "Эштрелу", "Маритиму" и "Виторию". За "Бенфику" он провел 16 матчей.
 
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