Погиб бывший футболист "Бенфики"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист «Бенфики» Ману погиб в возрасте 43 лет.
- Футбольный клуб «Бенфика» выразил соболезнования семье и друзьям Ману.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший футболист "Бенфики" Ману погиб в возрасте 43 лет, сообщается на странице клуба в соцсети Х.
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"Футбольный клуб "Бенфика" глубочайше скорбит в связи со смертью Ману, бывшего игрока клуба. Клуб выражает самые искренние соболезнования семье и друзьям", - говорится в сообщении.
По информации газеты A Bola, бывший футболист погиб в субботу вечером в результате ДТП в португальском Вермоэше.
Ману представлял в Португалии "Алверку", "Бенфику", "Эштрелу", "Маритиму" и "Виторию". За "Бенфику" он провел 16 матчей.