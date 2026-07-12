Месси не забил, но сокрушил рекорд. Судья помог Аргентине выйти в полуфинал

Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии и стала последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу 2026 года . Лионель Месси продолжает путь за вторым подряд Кубком мира.

Против Месси весь мир

Сборная Аргентины вместе с Лионелем Месси в полной мере ощутила на себе обратную сторону чемпионской медали. Если в 2022 году практически весь мир радовался успеху "альбиселесте" во главе с одним из самых выдающихся и величайших футболистов в истории, то спустя четыре года эта команда получила в соперники столь же огромную армию хейтеров. Сейчас разве что только ленивый не считает своим долгом усомниться в легитимности побед аргентинцев на текущем мундиале — как под копирку злопыхатели дружины Месси (коих с бесславным вылетом Криштиану Роналду с ЧМ, определенно, стало еще больше) заполняют соцсети комментариями о "VARгентине" и "ФИФАргентине" и утверждают, что Международная федерация футбола во главе с Джанни Инфантино якобы делает все, чтобы "вытянуть" Лео к второму подряд триумфу на мировом первенстве.

© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK Лионель Месси © REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK Лионель Месси

Подобных язвительных высказываний хватает и от футболистов. Сборная Египта, которая была в шаге от того, чтобы выбить Аргентину на стадии 1/8 финала ЧМ-2026, не смогла переварить и осознать болезненное поражение: упустив преимущество со счетом 2:0 и проиграв 2:3 с решающим голом в компенсированное время, египтяне — от игроков до представителей тренерского штаба команды — то и дело искали причину своей неудачи в судьях, Инфантино и других бедах ФИФА. Хотя винить им нужно было только себя, ведь они сами за какие-то 13 минут отдали сопернику по сути выигранный матч. Аргентина же на пути к четвертьфиналу турнира едва не утонула в слезах счастья. После эмоциональной победы над Египтом у "альбиселесте" ревели и оформивший победные 1+1 Месси, и главный тренер команды Лионель Скалони.

Новым соперником на пути у действующих чемпионов мира стала сборная Швейцарии. Подопечные бывшего наставника московского "Спартака" Мурата Якина на этом мундиале до сих пор не знали поражений. Выиграв с семью набранными очками группу B, швейцарцы уверенно одолели Алжир (2:0) в первом раунде плей-офф, а в 1/8 финала выгрызли победу над неуступчивыми колумбийцами, превзойдя тех лишь в серии пенальти (0:0, 4:3).

© REUTERS / Agustin Marcarian Мурат Якин и футболисты сборной Швейцарии © REUTERS / Agustin Marcarian Мурат Якин и футболисты сборной Швейцарии

К встрече с Аргентиной дружина Якина не смогла подойти в оптимальном составе. Получивший травму накануне игры с Колумбией самый результативный футболист швейцарской сборной Йохан Манзамби (3 гола и 2 передачи в четырех матчах на ЧМ-2026) так и не успел восстановиться и вернуться в обойму.

Букмекерская компания Fonbet давала коэффициент 1.23 на проход Аргентины в следующий раунд при 4.20 на швейцарскую команду.

Месси переписывает рекорды при пассивной игре Аргентины

Несмотря на кадровые потери у сборной Швейцарии, было очевидно, что в матче против них аргентинцам не следует ждать легкой прогулки. "Красные крестоносцы" завладели игровым преимуществом с первых минут и в дебюте встречи успели нагрузить оборонительные ряды "альбиселесте". Впрочем, одного включения Лео Месси Аргентине хватило, чтобы открыть счет.

На десятой минуте Месси вместе с Алексисом Макаллистером провели неплохую атаку: аргентинская "десятка" вытянул на себя сразу четырех игроков швейцарской команды, после чего отпасовал на Макаллистера, который опасно пробил по воротам и заработал угловой. С этого же углового Месси выполнил идеальную подачу как раз на Макаллистера — тот выиграл верховое единоборство и кивком головы отправил мяч в дальний угол ворот.

Для Лионеля Месси, который отметился результативными действиями на каждом матче ЧМ-2026 и установил новый рекорд по числу сыгранных матчей за карьеру в плей-офф чемпионатов мира (15), этот голевой пас стал уже десятым на мундиалях. Легендарный аргентинец стал первым в истории футболистом, кому покорилась отметка в десять ассистов за карьеру на мировых первенствах. При этом сегодня Лео впервые за весь ЧМ-2026 остался без забитого мяча.

© REUTERS / JAY BIGGERSTAFF Футболисты сборной Аргентины Алексис Макаллистер и Лионель Месси празднуют гол © REUTERS / JAY BIGGERSTAFF Футболисты сборной Аргентины Алексис Макаллистер и Лионель Месси празднуют гол

Несмотря на пропущенный гол, швейцарцы продолжили играть с инициативой. Они чаще контролировали мяч и больше атаковали, тогда как "альбиселесте" очень тяжело давался выход из обороны, в которой то и дело просвечивались пробелы. Такую брешь обнаружил, например, Брель Эмболо — звездный форвард сборной Швейцарии убежал один на один с Эмилиано Мартинесом, но аргентинский вратарь, повторив легендарный сейв из финала ЧМ-2022, не позволил сопернику отличиться. Лишь ближе к концу первого тайма Аргентине удалось разбить игру на мелкие паузы и остановки, сбить швейцарцами темп и лишить их контроля мяча.

Экс-звезда "Зенита" добился удаления для симулянта

Аргентине было необходимо максимально аккуратно провести вторую половину встречи и сыграть, что называется, по счету. Это подопечным Скалони до поры до времени удавалось, хотя опасные моменты у своих ворот все равно допускали. Одним из самых активных среди швейцарцев был Дан Ндой. У него было как минимум три классных шанса отметиться голом, но желаемого он добился лишь на третий раз. Сперва швейцарский форвард не смог реализовать классную контратаку "два в два", а затем с его опасным выстрелом из-за пределов штрафной площадки эффектно справился Мартинес. Наконец, на 67-й минуте Ндой "прошил" аргентинского вратаря.

Войдя в штрафную с левого фланга атаки, Дан красиво обыгрался "в стеночку" с Рикардо Родригесом, получил мяч у угла вратарской и аккуратно покатил мимо Мартинеса в дальний нижний угол — 1:1.

© REUTERS / Agustin Marcarian Футболисты сборной Швейцарии празднуют гол © REUTERS / Agustin Marcarian Футболисты сборной Швейцарии празднуют гол

Казалось, что, сравняв счет, швейцарцы сделают глоток свежего воздуха и придумают для Аргентины больше трудностей. И так бы оно случилось, но в самый ненужный момент Эмболо подвел свою команду, схлопотав наиглупейшее удаление на ровном месте. Швейцарский нападающий инициировал "фол" со стороны Леандро Паредеса и заработал для бывшего хавбека петербургского "Зенита" желтую карточку. Однако после вмешательства видеоассистентов главного арбитра сценарий этого эпизода был переписан. Оказалось, что никакого фола на самом деле не было, а Эмболо откровенно и очень картинно симулировал.

Посмотрев видеоповтор, главный рефери матча Жоау Педру Пиньейру из Португалии на весь 79-тысячный стадион "Эрроухед" в Канзас-Сити объявил о чистейшей симуляции со стороны Эмболо и, отменив желтую карточку для Паредеса, передал горчичник швейцарцу. Для Эмболо эта желтая карточка стала второй в матче — в раздевалку он ушел в слезах, столь же картинно разревевшись.

© REUTERS / Albert Gea Брель Эмболо © REUTERS / Albert Gea Брель Эмболо

Шикарный гол спас Аргентину

С этим удалением инициатива ожидаемо полностью перешла на сторону Аргентины, которая организовала настоящий штурм ворот Грегора Кобеля. Еще до конца основного времени "альбиселесте" создали минимум три отличных момента для гола. Например, дважды мог отличиться Месси: сперва ему не хватило удачи, чтобы переиграть Кобеля с близкого расстояния после классного заброса от Паредеса из глубины, а затем — точности после удара с правой ноги из-за пределов штрафной. Не повезло и все тому же Макаллистеру, который из вратарской пробил головой сильно мимо ворот.

90 минутами битва за выход в полуфинал не ограничилась, и в овертайме Аргентина продолжила активно наседать на владения швейцарцев, которые в меньшинстве были вынуждены откровенно отбиваться. С этой задачей подопечные Якина справлялись практически идеально. Казалось, что серия пенальти будет неизбежной. Но всего лишь один шальной удар все изменил.

© REUTERS / Albert Gea Хулиан Альварес © REUTERS / Albert Gea Хулиан Альварес

Хулиан Альварес, который до сегодняшнего матча, не забил ни одного мяча на ЧМ-2026, исполнил самую настоящую красоту. Аргентинский форвард получил у угла штрафной на левом полуфланге и резко сместился чуть в центр, после чего мощно пробил. Мяч угодил точно в дальнюю "девятку". Без шансов для Кобеля, который выпрыгнул и вытянулся за мячом так сильно, насколько это было возможно. Пожалуй, только таким ударом Аргентина могла добиться своего.

В оставшиеся минуты до конца второго экстратайма Швейцария попробовала организовать подобие штурма, но ни сил, ни возможностей для камбэка у команды Якина уже не было. Под самый занавес матча швейцарцы пропустили контратаку "три в одного" с участием Месси, Тьяго Альмада и Лаутаро Мартинеса со стороны Аргентины. С ударом Альмады Кобель справился, но Мартинес на добивании оказался точен. 3:1 — "альбиселесте" продолжают победный путь на чемпионате мира 2026 года.

© REUTERS / Agustin Marcarian Футболисты сборной Аргентины празднуют гол © REUTERS / Agustin Marcarian Футболисты сборной Аргентины празднуют гол

Пары 1/2 финала ЧМ-2026