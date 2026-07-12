Тухель оценил игру сборной Англии в четвертьфинале ЧМ с норвежцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Англии победила команду Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира и вышла в полуфинал.
- Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его команде повезло в матче против норвежцев.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии по футболу немец Томас Тухель заявил, что его команде повезло в четвертьфинальном матче чемпионата мира против норвежцев.
"Мы очень сильно усложнили себе жизнь сегодня. Результат фантастический - мы вышли в полуфинал. Но я недоволен игрой. Нам сегодня повезло, нам нужно играть лучше", - цитирует Тухеля официальный сайт Международной федерации футбола.
В полуфинале сборная Англии 15 июля в Атланте сыграет с победителем матча между командами Аргентины и Швейцарии. Другую полуфинальную пару составили испанцы и французы.
12 июля 2026 • начало в 00:00
Закончен (ДВ)
36’ • Андреас Шельдеруп
45’ • Джуд Беллингем
93’ • Джуд Беллингем