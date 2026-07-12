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Тухель оценил игру сборной Англии в четвертьфинале ЧМ с норвежцами - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
03:50 12.07.2026 (обновлено: 04:11 12.07.2026)
Тухель оценил игру сборной Англии в четвертьфинале ЧМ с норвежцами

Тухель заявил, что сборной Англии повезло в четвертьфинале ЧМ с норвежцами

© REUTERS / Dylan MartinezЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Эрлинг Холанд
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии победила команду Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира и вышла в полуфинал.
  • Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его команде повезло в матче против норвежцев.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии по футболу немец Томас Тухель заявил, что его команде повезло в четвертьфинальном матче чемпионата мира против норвежцев.
Англичане в Майами победили команду Норвегии в дополнительное время со счетом 2:1 и вышли в полуфинал мирового первенства.
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"Мы очень сильно усложнили себе жизнь сегодня. Результат фантастический - мы вышли в полуфинал. Но я недоволен игрой. Нам сегодня повезло, нам нужно играть лучше", - цитирует Тухеля официальный сайт Международной федерации футбола.
В полуфинале сборная Англии 15 июля в Атланте сыграет с победителем матча между командами Аргентины и Швейцарии. Другую полуфинальную пару составили испанцы и французы.
ЧМ по футболу 2026
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