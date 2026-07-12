Во Франции приостановили работу трех ядерных реакторов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- EDF приостановила работу трех ядерных реакторов и уменьшила мощность еще восьми из-за жары.
- Французские экологические нормы обязывают EDF снижать мощность реакторов, когда температура рек превышает определенные пороговые значения.
ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Французская энергокомпания EDF была вынуждена приостановить работу трех ядерных ректоров и уменьшить мощность еще восьми на фоне жары, сообщает издание Parisien со ссылкой на компанию.
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"В связи с погодными условиями и в целях соблюдения постановлений о выбросах и защиты окружающей среды реакторы №2 на АЭС "Гольфеш" на берегу Гаронны, №3 на АЭС "Бюже" на берегу Роны и №2 на АЭС "Шо" на берегу Мезы остановлены", - сказано в тексте.
Уменьшена мощность реакторов на АЭС "Сент-Альбан", "Блайе", "Бюже", "Шо" и "Трикастен".
Французские экологические нормы обязывают EDF снижать мощность реакторов, когда температура рек превышает определенные пороговые значения, чтобы защитить местные экосистемы. Из-за установившейся во Франции волны жары температура воды в реках достигла критических отметок, что и вынудило оператора принять эти меры.
Франция, как и ряд других стран Европы, в последние недели охвачена аномальной жарой. В конце июня метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.
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