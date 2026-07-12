Во Франции приостановили работу трех ядерных реакторов

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"В связи с погодными условиями и в целях соблюдения постановлений о выбросах и защиты окружающей среды реакторы №2 на АЭС "Гольфеш" на берегу Гаронны, №3 на АЭС "Бюже" на берегу Роны и №2 на АЭС "Шо" на берегу Мезы остановлены", - сказано в тексте.