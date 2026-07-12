Во Франции в день полуфинала ЧМ-2026 задействуют 70 тысяч полицейских

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В день полуфинала чемпионата мира по футболу, 14 июля, порядка 70 тысяч полицейских и жандармов будут следить за порядком на территории Франции.
- Игра пройдет между командами Франции и Испании, а в столице за порядком будут следить около пяти тысяч правоохранителей.
ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Порядка 70 тысяч полицейских и жандармов будут следить за соблюдением порядка на территории Франции в день полуфинала чемпионата мира по футболу, заявил глава МВД страны Лоран Нуньес.
"Четырнадцатого июля 70 тысяч жандармов и полицейских будут задействованы по всей территории страны… Как в течение дня, так и вечером", - сказал Нуньес в эфире телеканала BFM.
По его словам, правоохранители будут готовиться к возможным беспорядкам. В столице за порядком будут следить около пяти тысяч человек.
Как он напомнил, в вечер четвертьфинала, когда сборная Франции обыграла Марокко, правоохранители провели 89 задержаний. На фоне празднований футбольной победы на севере страны также погибла одна девушка в результате несчастного случая.