Во Франции в день полуфинала ЧМ-2026 задействуют 70 тысяч полицейских

Краткий пересказ от РИА ИИ В день полуфинала чемпионата мира по футболу, 14 июля, порядка 70 тысяч полицейских и жандармов будут следить за порядком на территории Франции.

Игра пройдет между командами Франции и Испании, а в столице за порядком будут следить около пяти тысяч правоохранителей.

ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Порядка 70 тысяч полицейских и жандармов будут следить за соблюдением порядка на территории Франции в день полуфинала чемпионата мира по футболу, заявил глава МВД страны Лоран Нуньес.

Игра состоится 14 июля. На поле встретятся команды Франции Испании . Кроме того, 14 июля во Франции отмечают главный национальный праздник День взятия Бастилии.

"Четырнадцатого июля 70 тысяч жандармов и полицейских будут задействованы по всей территории страны… Как в течение дня, так и вечером", - сказал Нуньес в эфире телеканала BFM.

По его словам, правоохранители будут готовиться к возможным беспорядкам. В столице за порядком будут следить около пяти тысяч человек.