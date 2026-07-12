Цвет настроения: как прошел фестиваль "Белые ночи" в Санкт-Петербурге

С Киркоровым на сцене Ледового дворца также выступила певица MARGO. В тандеме с артистом она исполнила песню "Лови огни". Зрители отметили, что их номер получился "одним из самых эффектных" среди дуэтов. А сама певица поделилась в соцсетях, что была рада видеть "короля в таком прекрасном настроении".