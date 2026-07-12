Цвет настроения: как прошел фестиваль "Белые ночи" в Санкт-Петербурге

В первый день фестиваля прошло шоу "Звезды хайпа", оформленное в эстетике футуристического мегаполиса: с 3D-графикой, многоуровневыми декорациями и яркими световыми эффектами.
В первый день фестиваля прошло шоу "Звезды хайпа", оформленное в эстетике футуристического мегаполиса: с 3D-графикой, многоуровневыми декорациями и яркими световыми эффектами.
В этот вечер прозвучали популярные у молодых зрителей хиты современных исполнителей, таких как MARGO, MIA BOYKA, Леша Свик, HOLLYFLAME, SteshOK, Катя Адушкина и многие другие.
Шоу провели актриса Яна Кошкина и певец Юрий Киселев.
В этот вечер прозвучали популярные у молодых зрителей хиты современных исполнителей, таких как MARGO, MIA BOYKA, Леша Свик, HOLLYFLAME, SteshOK, Катя Адушкина и многие другие.
Шоу провели актриса Яна Кошкина и певец Юрий Киселев.
Во второй день, как отметили в пресс-службе, "сцена приняла артистов, достигших музыкального олимпа". После молодежного задора "Звезд хайпа" состоялось шоу "Звезд "Русского радио".
Во второй день, как отметили в пресс-службе, "сцена приняла артистов, достигших музыкального олимпа". После молодежного задора "Звезд хайпа" состоялось шоу "Звезд "Русского радио".
Объявляли артистов и задавали настроение вечеру заслуженная артистка РФ Елена Север и шоумен Вячеслав Макаров, который, кстати, тоже спел на сцене. Известный телеведущий исполнил "Дама у бара" и "Дай мне еще один шанс".
Объявляли артистов и задавали настроение вечеру заслуженная артистка РФ Елена Север и шоумен Вячеслав Макаров, который, кстати, тоже спел на сцене. Известный телеведущий исполнил "Дама у бара" и "Дай мне еще один шанс".
Музыкальная программа вечера стала парадом звезд первой величины. На сцену вышли Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артур Пирожков, Ирина Дубцова, ARTIK & ASTI, SEREBRO, Татьяна Куртукова, Александр Панайотов, Александра Воробьева, Алсу, Жасмин, Александр Шоуа, Денис Клявер, Денис Майданов, "Земляне" и другие.
Музыкальная программа вечера стала парадом звезд первой величины. На сцену вышли Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артур Пирожков, Ирина Дубцова, ARTIK & ASTI, SEREBRO, Татьяна Куртукова, Александр Панайотов, Александра Воробьева, Алсу, Жасмин, Александр Шоуа, Денис Клявер, Денис Майданов, "Земляне" и другие.
Открыл второй фестивальный день Филипп Киркоров.
Король российской эстрады появился на сцене в белом. В компании танцовщиц в сверкающих платьях с веерами артист исполнил "Я эту жизнь тебе отдам" и "Фиолетовую вату".
Открыл второй фестивальный день Филипп Киркоров.
Король российской эстрады появился на сцене в белом. В компании танцовщиц в сверкающих платьях с веерами артист исполнил "Я эту жизнь тебе отдам" и "Фиолетовую вату".
С Киркоровым на сцене Ледового дворца также выступила певица MARGO. В тандеме с артистом она исполнила песню "Лови огни". Зрители отметили, что их номер получился "одним из самых эффектных" среди дуэтов. А сама певица поделилась в соцсетях, что была рада видеть "короля в таком прекрасном настроении".
С Киркоровым на сцене Ледового дворца также выступила певица MARGO. В тандеме с артистом она исполнила песню "Лови огни". Зрители отметили, что их номер получился "одним из самых эффектных" среди дуэтов. А сама певица поделилась в соцсетях, что была рада видеть "короля в таком прекрасном настроении".
Тренд на total white поддержала Лариса Долина. Народная артистка России выступила на сцене в женственном облегающем платье в эстетике греческих богинь и спела композицию "Билась в твое сердце". Позже в соцсетях пользователи отметили, что выступление получилось "невероятным".
Тренд на total white поддержала Лариса Долина. Народная артистка России выступила на сцене в женственном облегающем платье в эстетике греческих богинь и спела композицию "Билась в твое сердце". Позже в соцсетях пользователи отметили, что выступление получилось "невероятным".
Жасмин порадовала зал нежным номером и заставила всех подпевать композиции "Какое счастье" и, конечно, хиту "Дольче вита".
Жасмин порадовала зал нежным номером и заставила всех подпевать композиции "Какое счастье" и, конечно, хиту "Дольче вита".
Фестиваль "Белые ночи" — один из старейших в России. Он проходит более 30 лет и собирает в Северной столице любимых исполнителей, объединяя артистов и музыкантов разных стилей и поколений.
Фестиваль "Белые ночи" — один из старейших в России. Он проходит более 30 лет и собирает в Северной столице любимых исполнителей, объединяя артистов и музыкантов разных стилей и поколений.