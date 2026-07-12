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Цвет настроения: как прошел фестиваль "Белые ночи" в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 12.07.2026
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Шоубиз
 
15:49 12.07.2026 (обновлено: 16:28 12.07.2026)
Цвет настроения: как прошел фестиваль "Белые ночи" в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел музыкальный фестиваль "Белые ночи"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКонцерт "Звезды "Русского радио" в Санкт-Петербурге
Концерт Звезды Русского радио в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Концерт "Звезды "Русского радио" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился музыкальный фестиваль "Белые ночи". Два дня в Ледовом дворце выступали звезды российской эстрады и молодые музыканты, чьи хиты покорили слушателей. Чем еще запомнилось одно из главных событий лета — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В первый день фестиваля прошло шоу "Звезды хайпа", оформленное в эстетике футуристического мегаполиса: с 3D-графикой, многоуровневыми декорациями и яркими световыми эффектами.

Концерт Звезды Русского Радио в Санкт-Петербурге

В первый день фестиваля прошло шоу "Звезды хайпа", оформленное в эстетике футуристического мегаполиса: с 3D-графикой, многоуровневыми декорациями и яркими световыми эффектами.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В этот вечер прозвучали популярные у молодых зрителей хиты современных исполнителей, таких как MARGO, MIA BOYKA, Леша Свик, HOLLYFLAME, SteshOK, Катя Адушкина и многие другие.

Шоу провели актриса Яна Кошкина и певец Юрий Киселев.

Певица Лариса Долина выступает на концерте Звезды Русского Радио в рамках музыкального фестиваля Белые ночи в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

В этот вечер прозвучали популярные у молодых зрителей хиты современных исполнителей, таких как MARGO, MIA BOYKA, Леша Свик, HOLLYFLAME, SteshOK, Катя Адушкина и многие другие.

Шоу провели актриса Яна Кошкина и певец Юрий Киселев.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Во второй день, как отметили в пресс-службе, "сцена приняла артистов, достигших музыкального олимпа". После молодежного задора "Звезд хайпа" состоялось шоу "Звезд "Русского радио".

Певица Юлия Михальчик на концерте Звезды Русского Радио в рамках музыкального фестиваля Белые ночи в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

Во второй день, как отметили в пресс-службе, "сцена приняла артистов, достигших музыкального олимпа". После молодежного задора "Звезд хайпа" состоялось шоу "Звезд "Русского радио".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Объявляли артистов и задавали настроение вечеру заслуженная артистка РФ Елена Север и шоумен Вячеслав Макаров, который, кстати, тоже спел на сцене. Известный телеведущий исполнил "Дама у бара" и "Дай мне еще один шанс".

Певец Вячеслав Макаров на концерте Звезды Русского Радио в рамках музыкального фестиваля Белые ночи в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

Объявляли артистов и задавали настроение вечеру заслуженная артистка РФ Елена Север и шоумен Вячеслав Макаров, который, кстати, тоже спел на сцене. Известный телеведущий исполнил "Дама у бара" и "Дай мне еще один шанс".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Музыкальная программа вечера стала парадом звезд первой величины. На сцену вышли Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артур Пирожков, Ирина Дубцова, ARTIK & ASTI, SEREBRO, Татьяна Куртукова, Александр Панайотов, Александра Воробьева, Алсу, Жасмин, Александр Шоуа, Денис Клявер, Денис Майданов, "Земляне" и другие.

Певица Алсу на концерте Звезды Русского Радио в рамках музыкального фестиваля Белые ночи в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

Музыкальная программа вечера стала парадом звезд первой величины. На сцену вышли Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артур Пирожков, Ирина Дубцова, ARTIK & ASTI, SEREBRO, Татьяна Куртукова, Александр Панайотов, Александра Воробьева, Алсу, Жасмин, Александр Шоуа, Денис Клявер, Денис Майданов, "Земляне" и другие.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Открыл второй фестивальный день Филипп Киркоров.

Король российской эстрады появился на сцене в белом. В компании танцовщиц в сверкающих платьях с веерами артист исполнил "Я эту жизнь тебе отдам" и "Фиолетовую вату".

Певец Филипп Киркоров выступает на концерте Звезды Русского Радио в рамках музыкального фестиваля Белые ночи в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

Открыл второй фестивальный день Филипп Киркоров.

Король российской эстрады появился на сцене в белом. В компании танцовщиц в сверкающих платьях с веерами артист исполнил "Я эту жизнь тебе отдам" и "Фиолетовую вату".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

С Киркоровым на сцене Ледового дворца также выступила певица MARGO. В тандеме с артистом она исполнила песню "Лови огни". Зрители отметили, что их номер получился "одним из самых эффектных" среди дуэтов. А сама певица поделилась в соцсетях, что была рада видеть "короля в таком прекрасном настроении".

Певец Филипп Киркоров и певица Марго Овсянникова на концерте Звезды Русского Радио в рамках музыкального фестиваля Белые ночи в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

С Киркоровым на сцене Ледового дворца также выступила певица MARGO. В тандеме с артистом она исполнила песню "Лови огни". Зрители отметили, что их номер получился "одним из самых эффектных" среди дуэтов. А сама певица поделилась в соцсетях, что была рада видеть "короля в таком прекрасном настроении".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Тренд на total white поддержала Лариса Долина. Народная артистка России выступила на сцене в женственном облегающем платье в эстетике греческих богинь и спела композицию "Билась в твое сердце". Позже в соцсетях пользователи отметили, что выступление получилось "невероятным".

Певица Лариса Долина выступает на концерте Звезды Русского Радио в рамках музыкального фестиваля Белые ночи в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

Тренд на total white поддержала Лариса Долина. Народная артистка России выступила на сцене в женственном облегающем платье в эстетике греческих богинь и спела композицию "Билась в твое сердце". Позже в соцсетях пользователи отметили, что выступление получилось "невероятным".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Жасмин порадовала зал нежным номером и заставила всех подпевать композиции "Какое счастье" и, конечно, хиту "Дольче вита".

Певица Жасмин на концерте Звезды Русского Радио в рамках музыкального фестиваля Белые ночи в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

Жасмин порадовала зал нежным номером и заставила всех подпевать композиции "Какое счастье" и, конечно, хиту "Дольче вита".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Фестиваль "Белые ночи" — один из старейших в России. Он проходит более 30 лет и собирает в Северной столице любимых исполнителей, объединяя артистов и музыкантов разных стилей и поколений.

Концерт Звёзды Русского Радио в Санкт-Петербурге

Фестиваль "Белые ночи" — один из старейших в России. Он проходит более 30 лет и собирает в Северной столице любимых исполнителей, объединяя артистов и музыкантов разных стилей и поколений.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 10
 
ШоубизФотоСанкт-ПетербургФилипп КиркоровЛариса ДолинаЖасминРусское радио (радиостанция)Культура-ВажноеКультураэстрадаМузыкаАлсу (Алсу Абрамова)
 
 
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