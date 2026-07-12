Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил решение судей засчитать гол англичан в матче с норвежцами - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:02 12.07.2026
Эксперт оценил решение судей засчитать гол англичан в матче с норвежцами

Экс-арбитр Федотов поддержал решение судей засчитать гол англичан в матче ЧМ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКамера-паук
Камера-паук - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов назвал правильным решение судей матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии засчитать первый мяч британцев.
  • Сборная Англии обыграла команду Норвегии и вышла в полуфинал чемпионата мира.
  • В полуфинале чемпионата мира сборная Англии 15 июля сыграет с командой Аргентины.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов в разговоре с РИА Новости назвал правильным решение судей матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии засчитать первый мяч британцев.
В ночь на воскресенье сборная Англии по итогам дополнительного времени обыграла команду Норвегии (2:1) и вышла в полуфинал чемпионата мира. После финального свистка появилась информация о том, что гол был засчитан неверно - мяч после выноса вратаря сборной Норвегии Эрьяна Нюланна попал в трос камеры-паука, после чего достался англичанам, которые провели результативную атаку.
«
"На мяче стоит датчик, он не среагировал - это официальный ответ ФИФА. Нет стопроцентных доказательств попадания мяча в трос. Если бы они были, мяч бы отменили. Это было бы, как в матче Хорватия - Португалия (гол хорватов отменили из-за офсайда, который был определен с помощью датчика в мяче - ред.). Нет доказательств с диаграммы по футбольному мячу", - сказал Федотов.
"Не вижу смысла рассуждать, нам ничего стопроцентного не показали - были какие-то скрины, а видео я не видел", - добавил собеседник агентства.
В полуфинале чемпионата мира сборная Англии 15 июля сыграет с командой Аргентины. Днем ранее в другом полуфинале встретятся сборные Испании и Франции.
Футболисты сборной Норвегии Эрлинг Холанд и Стефан Страндберг - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Отец Холанда заявил, что англичане на ЧМ спаслись благодаря судьям
Вчера, 12:38
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Ротор
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Сочи
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    14.07 22:00
    Франция
    Испания
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Норвегия
    Англия
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Швейцария
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала