Эксперт оценил решение судей засчитать гол англичан в матче с норвежцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов назвал правильным решение судей матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии засчитать первый мяч британцев.
- Сборная Англии обыграла команду Норвегии и вышла в полуфинал чемпионата мира.
- В полуфинале чемпионата мира сборная Англии 15 июля сыграет с командой Аргентины.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов в разговоре с РИА Новости назвал правильным решение судей матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии засчитать первый мяч британцев.
В ночь на воскресенье сборная Англии по итогам дополнительного времени обыграла команду Норвегии (2:1) и вышла в полуфинал чемпионата мира. После финального свистка появилась информация о том, что гол был засчитан неверно - мяч после выноса вратаря сборной Норвегии Эрьяна Нюланна попал в трос камеры-паука, после чего достался англичанам, которые провели результативную атаку.
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"На мяче стоит датчик, он не среагировал - это официальный ответ ФИФА. Нет стопроцентных доказательств попадания мяча в трос. Если бы они были, мяч бы отменили. Это было бы, как в матче Хорватия - Португалия (гол хорватов отменили из-за офсайда, который был определен с помощью датчика в мяче - ред.). Нет доказательств с диаграммы по футбольному мячу", - сказал Федотов.
"Не вижу смысла рассуждать, нам ничего стопроцентного не показали - были какие-то скрины, а видео я не видел", - добавил собеседник агентства.
В полуфинале чемпионата мира сборная Англии 15 июля сыграет с командой Аргентины. Днем ранее в другом полуфинале встретятся сборные Испании и Франции.