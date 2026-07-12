Эксперт оценил решение судей засчитать гол англичан в матче с норвежцами

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"На мяче стоит датчик, он не среагировал - это официальный ответ ФИФА. Нет стопроцентных доказательств попадания мяча в трос. Если бы они были, мяч бы отменили. Это было бы, как в матче Хорватия - Португалия (гол хорватов отменили из-за офсайда, который был определен с помощью датчика в мяче - ред.). Нет доказательств с диаграммы по футбольному мячу", - сказал Федотов.