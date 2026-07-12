Федотов отверг теории о помощи судей сборной Аргентины на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов отверг теории о помощи арбитров сборной Аргентины на чемпионате мира.

В матче с Швейцарией система VAR исправила ошибку, отменив ошибочно показанную желтую карточку аргентинцу.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв команду Швейцарии, и 15 июля сыграет с командой Англии.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов в разговоре с РИА Новости отверг теории о помощи арбитров сборной Аргентины по футболу на чемпионате мира, назвав решения рефери верными.

Сборная Аргентины в ночь на воскресенье вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв команду Швейцарии . Европейская команда осталась в меньшинстве после удаления получившего две желтые карточки Бреля Эмболо. Изначально в результате его падения предупреждение получил аргентинец Леандро Паредес, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) для устранения ошибки идентификации игрока, наказываемого карточкой, главный арбитр португалец Жуан Пиньейру изменил решение. В 1/8 финала соперником южноамериканцев была сборная Египта (3:2) - после вылета команды с турнира Египетская футбольная ассоциация раскритиковала работу арбитров.

"Мнение о помощи судей сборной Аргентины появилось после игры с Египтом, где, я считаю, ошибку допустил тренер Египта, который просто хотел снять с себя ответственность. Все моменты в том матче со стороны арбитров были правильными - и отмененный гол Египта, и неназначенный 11-метровый на последних минутах, после которого был забит третий гол Аргентины", - сказал Федотов.

"В матче со Швейцарией сработал VAR, отменив ошибочный показ желтой карточки. Была чистейшая симуляция со стороны игрока сборной Швейцарии", - добавил собеседник агентства.

Эксперт отметил, что спорный эпизод мог сложиться иначе, если бы арбитры четко видели его детали и не стали показывать желтую карточку аргентинцу. "Тогда бы это затерялось, но он показал желтую карточку, и VAR был обязан вмешаться, потому что это явная очевидная ошибка", - резюмировал Федотов.