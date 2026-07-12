На севере Подмосковья восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На севере Подмосковья из-за циклона с градом, ливнем и шквалистым ветром нарушено электроснабжение небольшой части потребителей.
- «Россети — Московский регион» ликвидируют последствия стихии, задействовано 75 бригад: 263 специалиста и 85 единиц спецтехники.
- Работы по восстановлению электроснабжения будут вестись круглосуточно.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Энергетики восстанавливают энергоснабжение на севере Подмосковья, нарушенное непогодой, сообщили "Россети - Московский регион".
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"Энергетики ликвидируют последствия циклона, вызвавшего локальные нарушения электроснабжения в ряде населенных пунктов на севере Подмосковья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье на севере Подмосковья прошла волна мощного циклона с градом, ливнем и шквалистым ветром, которая вызвала локальные нарушения электроснабжения небольшой части потребителей на севере региона.
"Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам. В настоящий момент в работах задействовано 75 бригад компании "Россети - Московский регион": 263 специалиста, 85 единиц спецтехники", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что работы будут вестись круглосуточно до полного восстановления электроснабжения потребителей, обесточенных из-за стихии.