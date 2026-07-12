На Кубе восстановили энергосистему после сбоев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергосистема Кубы была восстановлена после масштабных сбоев.
- Национальная электроэнергетическая система (SEN) была полностью подключена по всей стране 06:30 утра.
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июл - РИА Новости. Энергосистема Кубы восстановлена после масштабных сбоев, сообщила Национальная электроэнергетическая компания Union Elecrtica (UNE).
"Национальная электроэнергетическая система (SEN) была полностью подключена по всей стране сегодня в 06:30 утра", - говорится в сообщении компании в X.
С начала июля энергосистема страны не раз выходила из строя.
Масштабные отключения электроэнергии происходили на Кубе неоднократно, последняя серия - в марте текущего года. Власти страны объясняют энергетический кризис хронической нехваткой топлива, изношенностью генерирующих мощностей и влиянием американских санкций.
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