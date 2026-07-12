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На Кубе восстановили энергосистему после сбоев - РИА Новости, 12.07.2026
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19:06 12.07.2026
На Кубе восстановили энергосистему после сбоев

На Кубе восстановили энергосистему после масштабных сбоев

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКубинский флаг
Кубинский флаг - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергосистема Кубы была восстановлена после масштабных сбоев.
  • Национальная электроэнергетическая система (SEN) была полностью подключена по всей стране 06:30 утра.
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июл - РИА Новости. Энергосистема Кубы восстановлена после масштабных сбоев, сообщила Национальная электроэнергетическая компания Union Elecrtica (UNE).
"Национальная электроэнергетическая система (SEN) была полностью подключена по всей стране сегодня в 06:30 утра", - говорится в сообщении компании в X.
С начала июля энергосистема страны не раз выходила из строя.
Масштабные отключения электроэнергии происходили на Кубе неоднократно, последняя серия - в марте текущего года. Власти страны объясняют энергетический кризис хронической нехваткой топлива, изношенностью генерирующих мощностей и влиянием американских санкций.
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