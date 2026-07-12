Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Чехии Петр Павел заявил, что некоторые союзники считают Чехию маневрирующей между Востоком и Западом.

Причина такой позиции Чехии, по словам президента, кроется в вопросе солидарности при поддержке Украины.

ПРАГА, 12 июл – РИА Новости. Некоторые союзники считают, что Чехия маневрирует между Востоком и Западом, причина кроется в вопросе солидарности при поддержке Украины, заявил в субботу журналистам президент республики Петр Павел, сообщило агентство Некоторые союзники считают, что Чехия маневрирует между Востоком и Западом, причина кроется в вопросе солидарности при поддержке Украины, заявил в субботу журналистам президент республики Петр Павел, сообщило агентство ЧТК

"Некоторые союзники считают, что Чехия лавирует между Востоком и Западом. По словам Павела, причина кроется в отношении к взаимной солидарности в защите или поддержке Украины", - приводит ЧТК слова чешского президента.

Павел напомнил об участии Чехии в инициативе по боеприпасам для ВСУ, она при этом выполняет роль посредника, но сама финансово не участвует в проекте.

« "Это может привести других союзников к выводу, что им тоже больше не нужно вносить свой вклад. Бремя вклада ложится на сравнительно ограниченное число союзников", - подчеркнул чешский президент.