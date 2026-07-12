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Президент Чехии рассказал, что думают о стране ее союзники - РИА Новости, 12.07.2026
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02:11 12.07.2026
Президент Чехии рассказал, что думают о стране ее союзники

Павел: союзники Чехии считают, что она лавирует между Востоком и Западом

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Чехии Петр Павел заявил, что некоторые союзники считают Чехию маневрирующей между Востоком и Западом.
  • Причина такой позиции Чехии, по словам президента, кроется в вопросе солидарности при поддержке Украины.
ПРАГА, 12 июл – РИА Новости. Некоторые союзники считают, что Чехия маневрирует между Востоком и Западом, причина кроется в вопросе солидарности при поддержке Украины, заявил в субботу журналистам президент республики Петр Павел, сообщило агентство ЧТК.
"Некоторые союзники считают, что Чехия лавирует между Востоком и Западом. По словам Павела, причина кроется в отношении к взаимной солидарности в защите или поддержке Украины", - приводит ЧТК слова чешского президента.
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Павел напомнил об участии Чехии в инициативе по боеприпасам для ВСУ, она при этом выполняет роль посредника, но сама финансово не участвует в проекте.
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"Это может привести других союзников к выводу, что им тоже больше не нужно вносить свой вклад. Бремя вклада ложится на сравнительно ограниченное число союзников", - подчеркнул чешский президент.
Ранее в июле газета Telegraph сообщила со ссылкой на президента Чехии о том, что Павел считает, что у Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией.
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