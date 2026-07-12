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Южный маршрут Ормузского пролива остается доступным, заявили в Британии - РИА Новости, 12.07.2026
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14:13 12.07.2026
Южный маршрут Ормузского пролива остается доступным, заявили в Британии

UKMTO: южный маршрут Ормузского пролива продолжает действовать

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
  • Южный маршрут Ормузского пролива остается доступным и был расширен для обеспечения двустороннего движения, несмотря на заявление Ирана.
ЛОНДОН, 12 июл - РИА Новости. Южный маршрут Ормузского пролива продолжает действовать, несмотря на иранское заявление о его закрытии, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
В воскресенье КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
"Уровень угрозы в Ормузском проливе остается высоким. Несмотря на заявление Ирана от 12 июля о закрытии Ормузского пролива, южный маршрут остается доступным и был расширен для обеспечения двустороннего движения", - говорится в сообщении.
В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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