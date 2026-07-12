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В Британии арестовали подозреваемого в убийстве политика Уиддкомб - РИА Новости, 12.07.2026
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03:12 12.07.2026
В Британии арестовали подозреваемого в убийстве политика Уиддкомб

Британская полиция арестовала подозреваемого в убийстве политика Уиддкомб

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские в Лондоне
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская полиция арестовала 28-летнего гражданина Великобритании по подозрению в убийстве политика Энн Уиддкомб.
  • Полиция продолжает расследование, не видя признаков терроризма в связи с этим убийством.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Британская полиция сообщила, что арестовала подозреваемого в убийстве правого политика Энн Уиддкомб.
Ранее полиция графств Девон и Корнуолл сообщала, что отпустила 25-летнего белого мужчину, ранее задержанного по подозрению в убийстве Уиддкомб.
"Мы подтверждаем, что 28-летний мужчина был арестован по адресу в Южном Йоркшире…по подозрению в убийстве Энн Уиддкомб", - говорится в заявлении на сайте полиции графств Девон и Корнуолл.
Задержанным оказался белокожий гражданин Великобритании.
В полиции подчеркнули, что по-прежнему не видят признаков терроризма в связи с этим убийством и продолжают расследование.
Уиддкомб с 2023 года являлась пресс-секретарем правой партии Reform UK по вопросам миграции. До этого она в течение 23 лет она была членом парламента от Мейдстоуна в графстве Кент. С 1994 по 1997 год Уиддкомб была заместителем министра внутренних дел и занятости в правительстве премьер-министра Джона Мейджора.
После ухода из парламента она начала телевизионную карьеру, приняв участие в танцевальном шоу Strictly Come Dancing в 2010 году и в реалити-шоу Celebrity Big Brother в 2018 году.
Уиддкомб придерживалась социально-консервативных взглядов, выступая против легализации абортов, эвтаназии и движения ЛГБТ (ЛГБТ-сообщество признано в России экстремистским движением и запрещено), а также поддерживала введение смертной казни. В 2019 году она выступила против решения премьера Дэвида Кэмерона легализовать однополые браки, чем вызвала шквал критики в свой адрес со стороны левых.
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