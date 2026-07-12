Краткий пересказ от РИА ИИ Британская полиция арестовала 28-летнего гражданина Великобритании по подозрению в убийстве политика Энн Уиддкомб.

Полиция продолжает расследование, не видя признаков терроризма в связи с этим убийством.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Британская полиция сообщила, что арестовала подозреваемого в убийстве правого политика Энн Уиддкомб.

Ранее полиция графств Девон и Корнуолл сообщала, что отпустила 25-летнего белого мужчину, ранее задержанного по подозрению в убийстве Уиддкомб.

"Мы подтверждаем, что 28-летний мужчина был арестован по адресу в Южном Йоркшире…по подозрению в убийстве Энн Уиддкомб", - говорится в заявлении на сайте полиции графств Девон и Корнуолл.

Задержанным оказался белокожий гражданин Великобритании.

В полиции подчеркнули, что по-прежнему не видят признаков терроризма в связи с этим убийством и продолжают расследование.

Уиддкомб с 2023 года являлась пресс-секретарем правой партии Reform UK по вопросам миграции. До этого она в течение 23 лет она была членом парламента от Мейдстоуна в графстве Кент. С 1994 по 1997 год Уиддкомб была заместителем министра внутренних дел и занятости в правительстве премьер-министра Джона Мейджора.

После ухода из парламента она начала телевизионную карьеру, приняв участие в танцевальном шоу Strictly Come Dancing в 2010 году и в реалити-шоу Celebrity Big Brother в 2018 году.