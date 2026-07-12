Рейтинг@Mail.ru
Болгарский политик заявил, что в его стране санкции не работают - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 12.07.2026
Болгарский политик заявил, что в его стране санкции не работают

Болгарский политик и бизнесмен Пеевски заявил, что санкции не работают в стране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Болгарии и ЕС
Флаги Болгарии и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Болгарии и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делян Пеевски, лидер болгарской партии "Движение за права и свободы" и бизнесмен, находящийся под санкциями США и Великобритании, заявил, что санкции в его стране не работают.
  • С 2018 года Пеевски совершил 227 международных рейсов из Софии, 181 из них — частными чартерами.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Лидер болгарский партии "Движение за права и свободы" и бизнесмен Делян Пеевски, находящийся под санкциями США и Великобритании, заявил, что рестрикции не работают в стране.
«

"Ни одна санкция не работает в Болгарии", - приводит его слова издание Euractiv.

Здание парламента Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Болгарии оценили потери из-за санкций против России
10 ноября 2025, 03:42
Так бизнесмен прокомментировал данные МВД страны, согласно которым Пеевски смог совершить сотни международных рейсов, несмотря на введенные санкции. Согласно данным ведомства, с 2018 года Пеевски смог вылететь из Софии 227 раз, 181 из них были совершены частными чартерами.
По его словам, все расходы за перелеты оплачивались им и его семьей. Политик отвергает, что на это были потрачены бюджетные средства. Кроме того, он обвинил ведомство в незаконном расследовании его личной жизни.
Пеевски находится под санкциями США в соответствии с "актом Магнитского" с 2021 года.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Премьер Болгарии готов наложить вето на новый пакет антироссийских санкций
3 июля, 11:53
 
В миреСШАВеликобританияСофия (город)БолгарияСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала