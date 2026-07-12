Болгарский политик заявил, что в его стране санкции не работают

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делян Пеевски, лидер болгарской партии "Движение за права и свободы" и бизнесмен, находящийся под санкциями США и Великобритании, заявил, что санкции в его стране не работают.
- С 2018 года Пеевски совершил 227 международных рейсов из Софии, 181 из них — частными чартерами.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Лидер болгарский партии "Движение за права и свободы" и бизнесмен Делян Пеевски, находящийся под санкциями США и Великобритании, заявил, что рестрикции не работают в стране.
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"Ни одна санкция не работает в Болгарии", - приводит его слова издание Euractiv.
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Так бизнесмен прокомментировал данные МВД страны, согласно которым Пеевски смог совершить сотни международных рейсов, несмотря на введенные санкции. Согласно данным ведомства, с 2018 года Пеевски смог вылететь из Софии 227 раз, 181 из них были совершены частными чартерами.
По его словам, все расходы за перелеты оплачивались им и его семьей. Политик отвергает, что на это были потрачены бюджетные средства. Кроме того, он обвинил ведомство в незаконном расследовании его личной жизни.
Пеевски находится под санкциями США в соответствии с "актом Магнитского" с 2021 года.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.