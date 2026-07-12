В МИД назвали условие диалога с НАТО

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

По словам дипломата, западный альянс заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем. Масленников также выразил сомнение, что этот блок готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности.