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В МИД назвали условие диалога с НАТО - РИА Новости, 12.07.2026
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04:34 12.07.2026 (обновлено: 14:46 12.07.2026)
В МИД назвали условие диалога с НАТО

Масленников: Россия открыта к равному диалогу с НАТО

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
  • Он выразил сомнение, что Североатлантический альянс готов к сотрудничеству для укрепления безопасности и стабильности.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
"Мы же неоднократно заявляли, что не собираемся нападать на союзников по НАТО и открыты к диалогу — при том условии, что он будет строиться на основе учета наших интересов и основополагающих принципов обеспечения международной безопасности, важнейший из которых — неделимость безопасности", — сказал он.
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По словам дипломата, западный альянс заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем. Масленников также выразил сомнение, что этот блок готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности.
«
"На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его", — заключил собеседник агентства.
Президент Владимир Путин называл заявления о возможности нападения России на НАТО не просто бредом, а провокацией. Он подчеркивал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации.
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