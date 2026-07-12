Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
- Он выразил сомнение, что Североатлантический альянс готов к сотрудничеству для укрепления безопасности и стабильности.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
"Мы же неоднократно заявляли, что не собираемся нападать на союзников по НАТО и открыты к диалогу — при том условии, что он будет строиться на основе учета наших интересов и основополагающих принципов обеспечения международной безопасности, важнейший из которых — неделимость безопасности", — сказал он.
По словам дипломата, западный альянс заточен на конфронтацию и реализацию своих интересов силовым путем. Масленников также выразил сомнение, что этот блок готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности.
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"На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его", — заключил собеседник агентства.
Президент Владимир Путин называл заявления о возможности нападения России на НАТО не просто бредом, а провокацией. Он подчеркивал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации.