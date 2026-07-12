Минск надеется на диалог со странами Прибалтики по правам человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минск выражает готовность к диалогу со странами Прибалтики по вопросам прав человека, заявила начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИД Ирина Величко.
- По словам представителя МИД Беларуси, полноценные контакты с западными соседями невозможны из-за действий стран Прибалтики.
- Представитель МИД Беларуси выразила мнение о том, что международные организации работают в интересах Запада.
ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Минск надеется на диалог со странами Прибалтики по вопросам прав человека, заявила РИА Новости начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИД Ирина Величко.
"Мы никогда двери для этого диалога не закрывали. И мы на всех этапах нашего, так сказать, соседского взаимодействия, если можно так сказать, всегда были открыты к диалогу. Мы всегда протягивали руку навстречу, всегда, скажем так, демонстрировали дух доброй воли", - сказала она, комментируя возможности для диалога с государствами Балтии по ситуации с правами человека.
Однако, по ее словам, сегодня добиться, полноценных контактов с западными соседями - со странами Прибалтики - Минск не может, несмотря на то что есть попытки.
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"Опять-таки, это все сделано, как мы понимаем, странами Прибалтики именно для того, чтобы демонстрировать своим, скажем так, донорам-хозяевам дружелюбие. Но, к сожалению, даже контакты, которые вроде бы могли бы состояться с белорусской стороной, выстраиваются таким образом, чтобы у Беларуси не было ни малейшего шанса пойти на контакт, потому что либо это площадка, где Беларусь никоим образом не приглашена и не участвует, либо этих контактов избегают, демонстрируя упорно контакты с совершенно другими, которых мы уже не называем белорусскими гражданами, чтобы показать, наверное, кто у них в приоритете", - пояснила собеседница агентства.
Она подчеркнула, что белорусская сторона этот диалог не закрывала. "Мы его будем продолжать. А международные организации, к сожалению, не работают в той мере, в которой они должны работать. Потому что мы понимаем, что сегодня повестка практически всех международных организаций карманизирована и куплена западными странами. Поэтому она сегодня работает, к сожалению, в сторону односторонних интересов Запада", - заключила представитель МИД.