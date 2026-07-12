Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бахрейне повторно сработали сирены воздушной тревоги.
- Подданным и иностранным резидентам предписано соблюдать спокойствие и укрыться в безопасных местах.
ДОХА, 12 июл — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги повторно сработали в Бахрейне, сообщило министерство внутренних дел страны.
"Прозвучали сирены воздушной тревоги, подданным и иностранным резидентам предписано соблюдать спокойствие и укрыться в безопасных местах", - отмечается в сообщении ведомства в социальной сети Х.
До этого сирены воздушной тревоги срабатывали в Бахрейне два часа назад.
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