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В Бахрейне в третий раз за утро объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.07.2026
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09:56 12.07.2026
В Бахрейне в третий раз за утро объявили воздушную тревогу

В Бахрейне в третий раз за утро прозвучал сигнал воздушной тревоги

© РИА Новости / Валерий ЛевченкоМанама, Бахрейн
Манама, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Валерий Левченко
Манама, Бахрейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бахрейне в третий раз за утро воскресенья прозвучал сигнал воздушной тревоги.
  • Министерство внутренних дел королевства призвало подданных и иностранных резидентов соблюдать спокойствие и укрыться в безопасных местах.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Бахрейне в третий раз за утро воскресенья, сообщило министерство внутренних дел королевства в социальной сети Х.
"Активированы сирены воздушной тревоги. Подданным и иностранным резидентам необходимо соблюдать спокойствие и укрыться в безопасных местах", - указало ведомство.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Бахрейне час назад.
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