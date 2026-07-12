В Бахрейне в третий раз за утро объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бахрейне в третий раз за утро воскресенья прозвучал сигнал воздушной тревоги.
- Министерство внутренних дел королевства призвало подданных и иностранных резидентов соблюдать спокойствие и укрыться в безопасных местах.
ДОХА, 12 июл - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Бахрейне в третий раз за утро воскресенья, сообщило министерство внутренних дел королевства в социальной сети Х.
"Активированы сирены воздушной тревоги. Подданным и иностранным резидентам необходимо соблюдать спокойствие и укрыться в безопасных местах", - указало ведомство.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Бахрейне час назад.