В Бахрейне объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бахрейне объявлена воздушная тревога.
- Министерство внутренних дел Бахрейна призвало граждан сохранять спокойствие и направиться в ближайшее укрытие.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Бахрейне, сообщило министерство внутренних дел страны.
"Прозвучала сирена… граждан и жителей просим сохранять спокойствие и направиться в ближайшее укрытие", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в соцсети Х.
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