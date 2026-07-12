Полицейский рядом с местом взрыва в Монако

Полицейский рядом с местом взрыва в Монако

© AP Photo / Philippe Magoni Полицейский рядом с местом взрыва в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ В конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его намерением финансировать участие в президентских выборах на Украине экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

По словам Азарова, еще одна версия покушения — намерение Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украинского бизнесмена Вадима Ермолаева могли попытаться устранить из-за его намерения финансировать участие в президентских выборах на Украине экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, за этим стоит Владимир Зеленский, считает бывший украинский премьер Николай Азаров.

В конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев . Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.

"Зачем было совершено покушение на Ермолаева? Это устранение человека, который собирался финансировать Залужного в процессе избирательной кампании на выборах президента. Вот это 100% заказ Зеленского", - написал Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, еще одна версия покушения – это намерение Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.

В начале июля издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера. Как написало издание, Зеленский задал послу прямой вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся этой осенью, и получил однозначный утвердительный ответ.