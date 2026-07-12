Краткий пересказ от РИА ИИ
- В конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
- Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его намерением финансировать участие в президентских выборах на Украине экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
- По словам Азарова, еще одна версия покушения — намерение Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украинского бизнесмена Вадима Ермолаева могли попытаться устранить из-за его намерения финансировать участие в президентских выборах на Украине экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, за этим стоит Владимир Зеленский, считает бывший украинский премьер Николай Азаров.
В конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
"Зачем было совершено покушение на Ермолаева? Это устранение человека, который собирался финансировать Залужного в процессе избирательной кампании на выборах президента. Вот это 100% заказ Зеленского", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его словам, еще одна версия покушения – это намерение Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.
В начале июля издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера. Как написало издание, Зеленский задал послу прямой вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся этой осенью, и получил однозначный утвердительный ответ.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.