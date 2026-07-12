Рейтинг@Mail.ru
Азаров назвал возможную причину покушения на бизнесмена Ермолаева - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 12.07.2026
Азаров назвал возможную причину покушения на бизнесмена Ермолаева

Азаров: покушение на бизнесмена Ермолаева могло быть связано с Залужным

© AP Photo / Philippe MagoniПолицейский рядом с местом взрыва в Монако
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Philippe Magoni
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
  • Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что покушение на Ермолаева могло быть связано с его намерением финансировать участие в президентских выборах на Украине экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
  • По словам Азарова, еще одна версия покушения — намерение Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украинского бизнесмена Вадима Ермолаева могли попытаться устранить из-за его намерения финансировать участие в президентских выборах на Украине экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, за этим стоит Владимир Зеленский, считает бывший украинский премьер Николай Азаров.
В конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В Монако рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве Ермолаева
10 июля, 19:16
"Зачем было совершено покушение на Ермолаева? Это устранение человека, который собирался финансировать Залужного в процессе избирательной кампании на выборах президента. Вот это 100% заказ Зеленского", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его словам, еще одна версия покушения – это намерение Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.
В начале июля издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера. Как написало издание, Зеленский задал послу прямой вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся этой осенью, и получил однозначный утвердительный ответ.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Ограждение на месте взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В Монако рассказали о расследовании взрыва, в котором пострадал Ермолаев
10 июля, 19:41
 
В миреУкраинаВеликобританияМонакоВладимир ЗеленскийВадим ЕрмолаевВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныТеракт в Монако
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала