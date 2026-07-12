Два мотогонщика погибли в результате аварии на автодроме в Чехии

Краткий пересказ от РИА ИИ Два мотогонщика погибли в результате аварии во время гонки чемпионата Alpe Adria International Motorcycle Championship на автодроме в Брно.

Организаторы досрочно отменили все оставшиеся заезды уик-энда в связи с происшествием.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Два мотогонщика погибли в результате аварии во время гонки чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам Alpe Adria International Motorcycle Championship на автодроме в чешском Брно, сообщается на сайте Европейского союза мотогонок (FIM Europe).

В результате аварии на трассе погиб 32-летний австриец Филипп Штайнмайр, а 43-летний румын Адриан Рус был доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже скончался от полученных травм.