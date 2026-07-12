Рейтинг@Mail.ru
Два мотогонщика погибли в результате аварии на автодроме в Чехии - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 12.07.2026
Два мотогонщика погибли в результате аварии на автодроме в Чехии

В Чехии два мотогонщика погибли в результате аварии

© Фото : Yakhnich MotorsportМотогонки на Кубок губернатора Московской области
Мотогонки на Кубок губернатора Московской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Yakhnich Motorsport
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два мотогонщика погибли в результате аварии во время гонки чемпионата Alpe Adria International Motorcycle Championship на автодроме в Брно.
  • Организаторы досрочно отменили все оставшиеся заезды уик-энда в связи с происшествием.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Два мотогонщика погибли в результате аварии во время гонки чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам Alpe Adria International Motorcycle Championship на автодроме в чешском Брно, сообщается на сайте Европейского союза мотогонок (FIM Europe).
В результате аварии на трассе погиб 32-летний австриец Филипп Штайнмайр, а 43-летний румын Адриан Рус был доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже скончался от полученных травм.
В связи с происшествием организаторы досрочно отменили все оставшиеся заезды уик-энда.
 
АвтоспортСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Ротор
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Сочи
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    14.07 22:00
    Франция
    Испания
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Норвегия
    Англия
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Швейцария
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала