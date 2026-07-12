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Аргентина — Швейцария 12 июля 2026: где смотреть трансляцию матча онлайн
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Футбол
 
01:42 12.07.2026

Где смотреть матч Аргентина — Швейцария 12 июля: трансляция и время начала

© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECKЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK
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Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Четвертьфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии пройдет 12 июня. Встреча пройдет на стадионе "Эрроухэд" (Канзас-Сити, США), начало — 04:00 по московскому времени. Онлайн трансляция будет доступна на Кинопоиске. Рассказываем, где смотреть матч Аргентина — Швейцария в прямом эфире.
Аргентина — Швейцария, 12 июля 2026

Команды

Аргентина — Швейцария

Турнир

Чемпионат мира 2026, 1/4 финала

Дата

12 июля 2026

Время

04:00 по московскому времени

Стадион

"Эрроухэд"

Город

Канзас-Сити, США

Где смотреть

Кинопоиск

Где смотреть матч Аргентина — Швейцария

Прямая трансляция матча сборных Франции и Марокко будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Во сколько начало матча

Стартовый свисток запланирован на 04:00 по московскому времени.

Почему Матч ТВ не показывает матч Аргентина — Швейцария?

"Матч ТВ" не включил этот четвертьфинал в сетку прямого телевизионного эфира. Чаще всего это связано с наложением по времени с другими приоритетными спортивными событиями или внутренним распределением квот на показ матчей ЧМ-2026.

Составы Аргентины и Швейцарии

В четвертьфинальной стадии главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вероятно выпустит наигранный вариант состава. Отличие от прошлого матча может заключаться в том, что с первых минут на поле появится нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес.
У главного тренера сборной Швейцарии Мурата Якина есть некоторые проблемы. Он лишился лучшего бомбардира команды на ЧМ Йоана Манзамби из-за травмы. Кроме того, повреждения получили Лука Жаке и Мишель Эбишер.
Швейцария: Грегор Кобель, Денис Закария, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Рубен Варгас, Фабиан Ридер, Дан Ндойе, Брель Эмболо.
© AP Photo / Gregory BullСборная Швейцарии перед товарищеским матчем против команды Австралии
Сборная Швейцарии перед товарищеским матчем против команды Австралии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Gregory Bull
Сборная Швейцарии перед товарищеским матчем против команды Австралии

История личных встреч

Сборные Аргентины и Швейцарии встречались на поле пять раз. Швейцарцам ни разу не удалось победить — трижды верх брала Аргентина и два раза по итогам матча фиксировалась ничья.
В последний раз команды играли в 1/8 финала чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Основное время завершилось со счетом 0:0, и в экстра-таймах на 118-й минуте Анхель ди Мария точным ударом вывел аргентинцев в четвертьфинал.
История личных встреч и статистика

Показатель

Аргентина

Швейцария

Всего очных матчей

5

5

Победы

3

0

Ничьи

2

2

Забитые мячи в очных встречах

8

3

Крупнейшая победа

3:1 (тов. матч, 2012)

Последняя очная встреча

1:0 (ЧМ-2014, 1/8 финала)

0:1 (ЧМ-2014, 1/8 финала)

Место в рейтинге ФИФА перед матчем

1

19

Форма на ЧМ-2026, последние 5 матчей

5В-0Н-0П

4В-1Н-0П

Голы на ЧМ-2026

14

9

Средняя результативность на ЧМ-2026

2.8

1.8

Ключевой бомбардир ЧМ-2026

Лионель Месси — 8

Йоан Манзамби — 3

Дисциплина на ЧМ-2026

3 ЖК / 0 КК

6 ЖК / 0 КК

Лучшее достижение на ЧМ

Чемпион (1978, 1986, 2022

1/4 финала (1934, 1938, 1954)

Средний возраст состава

29.2 года

28.4 года

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Прогноз на матч

Сборная Аргентины начала турнир с бенефиса Лео Месси. 39-летний гений в одиночку разобрался с командой Алжира, забив три безответных мяча. В матче в австрийцами Лео сначала не забил с пенальти, но все равно сумел пробить вратаря соперников еще дважды. На заключительный матч группового этапа против Иордании Скалони выпустил резервистов, однако ближе к концу матча Месси вышел со скамейки и забил еще.
На стадии плей-офф у аргентинцев уже не все было так гладко. В 1/16 финала дебютанты мундиаля Кабо-Верде дали чемпионам настоящий бой, затянув игру в экстра-таймы и проиграв на последних минутах со счетом 2:3.
Еще тревожнее фанатам аргентинской сборной было во время матча 1/8 финала против сборной Египта. Там африканцы и вовсе вели со счетом 2:0, и Аргентине пришлось бросить все силы на спасение матча. Зрелищный камбэк удалось оформить благодаря голу Энцо Фернандеса в добавленные минуты — снова 3:2.
© AP Photo / Butch DillФутболисты сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Butch Dill
Футболисты сборной Аргентины
Швейцарцы, в свою очередь, смазали начало мундиаля, сенсационно сыграв вничью с Катаром. Однако затем команда Якина разгромила Боснию и Герцеговину и обыграла хозяев турнира канадцев, чем гарантировала себе первое место в группе.
В 1/16 финала швейцарцы попали на соперников Аргентины по группе — Алжир. Как и у "бело-голубых", у Швейцарии не возникло проблем. Куда более напряженный матч они провели в 1/8 финала против Колумбии. Команды не сумели открыть счет ни в 90 минут, ни в дополнительные таймы. В серии пенальти удачливее оказались швейцарцы.
Эксперты отдают однозначное преимущество команде Аргентины. Швейцарцев, конечно, нельзя недооценивать, однако сумасшедшая форма Месси и травма Манзамби лишь укрепляют разницу в классе между соперниками.
ЧМ по футболу 2026
12 июля 2026 • начало в 04:00
Матч не начался
Аргентина
:
Швейцария
Календарь Турнирная таблица История встреч

Вопросы и ответы

1. Почему Матч ТВ не показывает матч Аргентина — Швейцария?
Матч ТВ не показывает этот матч, так как права на трансляцию 35 матчей ЧМ-2026 (включая 11 игр плей-офф) эксклюзивно принадлежат Кинопоиску (Яндекс Плюс). Это один из четвертьфиналов, который не вошел в пакет бесплатных трансляций.
2. Где можно посмотреть матч Аргентина — Швейцария 12 июля 2026? Официальная трансляция доступна только на Кинопоиске. Для просмотра требуется активная подписка Яндекс Плюс.
3. Сколько стоит подписка на Кинопоиск для просмотра матча?
Подписка Яндекс Плюс стоит от 299 рублей в месяц. Часто доступны акции для новых пользователей (первый месяц бесплатно или со скидкой 50%). После оформления подписки все матчи ЧМ-2026 из пакета Кинопоиск доступны без дополнительной оплаты.
4. Во сколько начало матча Аргентина — Швейцария по московскому времени?
Матч начнется 12 июля 2026 года в 04:00 по московскому времени (МСК). Это раннее воскресное утро, что связано с разницей во времени между США и Россией.
5. Можно ли посмотреть матч Аргентина — Швейцария бесплатно?
Легальных бесплатных способов посмотреть этот матч в России нет. Кинопоиск — единственный официальный вещатель. Бесплатные стримы на пиратских сайтах нарушают закон и имеют низкое качество. Рекомендуется оформить подписку или смотреть текстовую онлайн-трансляцию на спортивных порталах.
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ФутболАргентинаШвейцарияЙоан МанзамбиЛионель СкалониЛаутаро МартинесЛионель МессиЧМ по футболу 2026Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортАнонсы и трансляции матчей
 
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