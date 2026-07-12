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Альварес признан лучшим футболистом матча 1/4 финала ЧМ против швейцарцев - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
08:37 12.07.2026
Альварес признан лучшим футболистом матча 1/4 финала ЧМ против швейцарцев

Аргентинец Альварес признан лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ против швейцарцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. ЧМ-2022. Матч Аргентина - Хорватия
Футбол. ЧМ-2022. Матч Аргентина - Хорватия - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года против команды Швейцарии.
  • Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии в дополнительное время со счетом 3:1, а Альварес забил гол на 112-й минуте.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Футболист сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года против команды Швейцарии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на воскресенье по московскому времени сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии в дополнительное время со счетом 3:1. Альварес отметился голом из-за пределов штрафной площади в дальний верхний угол ворот на 112-й минуте.
Аргентинский форвард впервые отличился на чемпионате мира 2026 года. Всего в активе 26-летнего нападающего 13 матчей на мировых первенствах и пять забитых мячей.
В полуфинале действующие чемпионы мира футболисты сборной Аргентины 15 июля в Атланте сыграют с командой Англии. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
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