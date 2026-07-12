Альварес признан лучшим футболистом матча 1/4 финала ЧМ против швейцарцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Футболист сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года против команды Швейцарии.

Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии в дополнительное время со счетом 3:1, а Альварес забил гол на 112-й минуте.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Футболист сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года против команды Швейцарии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В ночь на воскресенье по московскому времени сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии в дополнительное время со счетом 3:1. Альварес отметился голом из-за пределов штрафной площади в дальний верхний угол ворот на 112-й минуте.

Аргентинский форвард впервые отличился на чемпионате мира 2026 года. Всего в активе 26-летнего нападающего 13 матчей на мировых первенствах и пять забитых мячей.