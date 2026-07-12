Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вылет 47 рейсов из столичных аэропортов задержали более чем на два часа из-за непогоды и ограничений, на запасных аэродромах приземлились 32 самолета.
- Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили более 900 рейсов с начала суток.
- Авиакомпании корректируют расписание, а службы аэропортов работают в усиленном режиме, чтобы поддержать пассажиров.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вылет 47 рейсов из столичных аэропортов задержан более чем на два часа на фоне непогоды и ограничений, на запасных аэродромах приземлились 32 самолета, сообщил Минтранс РФ.
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"С начала суток аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне сложных метеоусловий (гроза) и периодически вводимых ограничений на использование воздушного пространства обслужили более 900 рейсов. На запасных аэродромах совершили посадку 32 самолета. Более чем на два часа задержаны на вылет 47 рейсов", - говорится в сообщении.
Службы аэропортов работают в усиленном режиме, для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, отметили в Минтрансе. Обстановка в терминалах спокойная, на месте работает Ространснадзор, ситуация находится на особом контроле авиавластей.
На фоне сложившейся ситуации авиакомпании корректируют свое расписание, добавили в Минтрансе. По запросу раздаются коврики и матрасы для находящихся в аэровокзалах граждан, работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка.
"Температурный и санитарный режимы – в установленных нормативах. Усилены справочно-информационные службы, колл-центры аэропортов. При задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил", - подчеркнули в министерстве.