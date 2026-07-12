Люди у электронного табло с информацией о вылетах в аэропорту Шереметьево. Архивное фото

Люди у электронного табло с информацией о вылетах в аэропорту Шереметьево

Вылет 47 рейсов из столичных аэропортов задержали более чем на два часа

Краткий пересказ от РИА ИИ Вылет 47 рейсов из столичных аэропортов задержали более чем на два часа из-за непогоды и ограничений, на запасных аэродромах приземлились 32 самолета.

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили более 900 рейсов с начала суток.

Авиакомпании корректируют расписание, а службы аэропортов работают в усиленном режиме, чтобы поддержать пассажиров.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вылет 47 рейсов из столичных аэропортов задержан более чем на два часа на фоне непогоды и ограничений, на запасных аэродромах приземлились 32 самолета, сообщил Минтранс РФ.

« "С начала суток аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне сложных метеоусловий (гроза) и периодически вводимых ограничений на использование воздушного пространства обслужили более 900 рейсов. На запасных аэродромах совершили посадку 32 самолета. Более чем на два часа задержаны на вылет 47 рейсов", - говорится в сообщении.

Службы аэропортов работают в усиленном режиме, для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, отметили в Минтрансе. Обстановка в терминалах спокойная, на месте работает Ространснадзор, ситуация находится на особом контроле авиавластей.

На фоне сложившейся ситуации авиакомпании корректируют свое расписание, добавили в Минтрансе. По запросу раздаются коврики и матрасы для находящихся в аэровокзалах граждан, работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка.