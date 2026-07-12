В семи российских аэропортах ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Самары ("Курумоч") Ульяновска ("Баратаевка"), Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сказано в сообщении.