Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после грозы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Внуково» работает в штатном режиме после грозы.
- Из-за погодных условий возможны корректировки в расписании рейсов, несколько рейсов ушли на запасные аэродромы.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме после грозы, однако корректировки в расписании рейсов возможны, сообщила воздушная гавань.
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"После грозы в районе аэропорта "Внуково" работает в штатном режиме. Но возможны корректировки в расписании", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Авиагавань уточнила, что из-за погодных условий несколько рейсов ушли на запасные аэродромы.