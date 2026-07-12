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Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после грозы - РИА Новости, 12.07.2026
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16:08 12.07.2026
Аэропорт Внуково восстановил штатную работу после грозы

Внуково работает штатно после грозы, но в расписании возможны корректировки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аэропорт «Внуково» работает в штатном режиме после грозы.
  • Из-за погодных условий возможны корректировки в расписании рейсов, несколько рейсов ушли на запасные аэродромы.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме после грозы, однако корректировки в расписании рейсов возможны, сообщила воздушная гавань.
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"После грозы в районе аэропорта "Внуково" работает в штатном режиме. Но возможны корректировки в расписании", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Авиагавань уточнила, что из-за погодных условий несколько рейсов ушли на запасные аэродромы.
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