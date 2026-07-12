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"Аэрофлот" корректирует расписание из-за непогоды в Москве - РИА Новости, 12.07.2026
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15:44 12.07.2026
"Аэрофлот" корректирует расписание из-за непогоды в Москве

Авиакомпания "Аэрофлот" переносит и отменяет рейсы из-за грозы в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за грозового фронта в Москве.
  • Часть рейсов, прибывающих в аэропорт Шереметьево, направлена на запасные аэродромы.
  • "Аэрофлот" просит пассажиров проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание из-за грозового фронта в Москве, некоторые рейсы перенесены или отменены, сообщил перевозчик.
Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в российской столице до конца воскресенья, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
«

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (грозовой фронт) в Московском регионе "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.

Часть рейсов, прибывающих в аэропорт "Шереметьево", была направлена на запасные аэродромы, добавили в авиакомпании. Эти рейсы продолжат полет в пункт назначения после дозаправки и улучшения погодных условий в "Шереметьево". Транзитных пассажиров бесплатно переоформят на ближайшие стыковочные рейсы.
"Аэрофлот" просит пассажиров проверять статус рейса перед выездом и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. Производственные и клиентские службы авиакомпании работают в усиленном режиме, подчеркнули в перевозчике. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.
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В Москве до конца дня будет идти сильный дождь
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