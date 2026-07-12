"Аэрофлот" корректирует расписание из-за непогоды в Москве

Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в российской столице до конца воскресенья, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (грозовой фронт) в Московском регионе " Аэрофлот " вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении .

"Аэрофлот" просит пассажиров проверять статус рейса перед выездом и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. Производственные и клиентские службы авиакомпании работают в усиленном режиме, подчеркнули в перевозчике. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.