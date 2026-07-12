"Аэрофлот" корректирует расписание из-за непогоды в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за грозового фронта в Москве.
- Часть рейсов, прибывающих в аэропорт Шереметьево, направлена на запасные аэродромы.
- "Аэрофлот" просит пассажиров проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание из-за грозового фронта в Москве, некоторые рейсы перенесены или отменены, сообщил перевозчик.
Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в российской столице до конца воскресенья, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
Часть рейсов, прибывающих в аэропорт "Шереметьево", была направлена на запасные аэродромы, добавили в авиакомпании. Эти рейсы продолжат полет в пункт назначения после дозаправки и улучшения погодных условий в "Шереметьево". Транзитных пассажиров бесплатно переоформят на ближайшие стыковочные рейсы.
"Аэрофлот" просит пассажиров проверять статус рейса перед выездом и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. Производственные и клиентские службы авиакомпании работают в усиленном режиме, подчеркнули в перевозчике. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.
В Москве до конца дня будет идти сильный дождь
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