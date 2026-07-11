Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что вся ответственность за жестокие действия ТЦК в отношении украинцев лежит на Владимире Зеленском.

По мнению депутата, глава киевского режима никак не комментировал события, связанные с ТЦК, и публично не осуждал их действия.

Дмитрук считает, что Зеленский взял на себя ответственность за преступления, совершаемые ТЦК.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вся ответственность за жестокие действия ТЦК в отношении украинцев лежит на Владимире Зеленском, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

« "Все эти годы Зеленский никак не комментировал события, связанные с ТЦК. Всем адекватным людям понятно, что ТЦК, как и вся силовая вертикаль, полностью выполняет приказы Зеленского по отношению к украинскому народу (геноцид). Но сегодня он публично показал, что является единственным лидером этого рейха и ознаменовал это лозунгом — "Слава ТЦК", — написал политик.

По его мнению, тем самым глава киевского режима оправдал и взял на себя ответственность за все их страшные преступления.

« "ТЦК — это орган, который каждый день убивает, избивает, насилует и всячески истребляет украинцев. Это самый коррумпированный орган в стране! И сегодня "лидер" страны открыто и публично провозглашает себя главой этого образования и требует для него славы, чести и поклонения", — резюмировал Дмитрук.

В среду издание "Страна.ua" сообщило, что во Львове произошла масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался представитель ТЦК и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину.

Позже стало известно, что участников протеста заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК". Владимир Зеленский позднее назвал бунт во Львове "серьезным происшествием".

ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.