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"Это геноцид". Депутат Рады набросился на Зеленского из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 11.07.2026
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15:22 11.07.2026 (обновлено: 19:33 11.07.2026)
"Это геноцид". Депутат Рады набросился на Зеленского из-за ЧП на Украине

Дмитрук: Зеленский несет ответственность за преступления ТЦК против украинцев

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что вся ответственность за жестокие действия ТЦК в отношении украинцев лежит на Владимире Зеленском.
  • По мнению депутата, глава киевского режима никак не комментировал события, связанные с ТЦК, и публично не осуждал их действия.
  • Дмитрук считает, что Зеленский взял на себя ответственность за преступления, совершаемые ТЦК.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вся ответственность за жестокие действия ТЦК в отношении украинцев лежит на Владимире Зеленском, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
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"Все эти годы Зеленский никак не комментировал события, связанные с ТЦК. Всем адекватным людям понятно, что ТЦК, как и вся силовая вертикаль, полностью выполняет приказы Зеленского по отношению к украинскому народу (геноцид). Но сегодня он публично показал, что является единственным лидером этого рейха и ознаменовал это лозунгом — "Слава ТЦК", — написал политик.
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По его мнению, тем самым глава киевского режима оправдал и взял на себя ответственность за все их страшные преступления.
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"ТЦК — это орган, который каждый день убивает, избивает, насилует и всячески истребляет украинцев. Это самый коррумпированный орган в стране! И сегодня "лидер" страны открыто и публично провозглашает себя главой этого образования и требует для него славы, чести и поклонения", — резюмировал Дмитрук.
В среду издание "Страна.ua" сообщило, что во Львове произошла масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался представитель ТЦК и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину.
Позже стало известно, что участников протеста заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК". Владимир Зеленский позднее назвал бунт во Львове "серьезным происшествием".
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом люди призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛьвовВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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