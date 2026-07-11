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"Изначально санкции Украины задумывались как инструмент против Кремля. Однако <…> сегодня украинские граждане все чаще становятся мишенью таких ограничительных мер. Юристы и политологи предупреждают об опасном развитии событий. Ведь Зеленский все чаще использует санкционные механизмы как политический инструмент для устранения оппонентов без суда и следствия", — указывается в материале.