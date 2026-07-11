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На Западе поразились тому, что Зеленский начал применять против украинцев - РИА Новости, 11.07.2026
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06:19 11.07.2026
На Западе поразились тому, что Зеленский начал применять против украинцев

BZ: Зеленский использует санкции для устранения оппонентов без суда и следствия

© AP Photo / Metin AktaşВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Metin Aktaş
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инструмент санкций при Владимире Зеленском всё чаще незаконно применяется внутри Украины против собственных граждан, превращаясь в политическое оружие для устранения оппонентов без суда, пишет газета Berliner Zeitung.
  • Отмечается, что подобные внесудебные рестрикции раскалывают общество и создают риск уголовного преследования для действующего главы киевского режима после признания этих мер незаконными.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Санкции, которые изначально вводились против России, при Владимире Зеленском все чаще применяются в отношении украинских граждан, пишет газета Berliner Zeitung.
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"Изначально санкции Украины задумывались как инструмент против Кремля. Однако <…> сегодня украинские граждане все чаще становятся мишенью таких ограничительных мер. Юристы и политологи предупреждают об опасном развитии событий. Ведь Зеленский все чаще использует санкционные механизмы как политический инструмент для устранения оппонентов без суда и следствия", — указывается в материале.
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Как отмечает автор, такие рестрикции вызывают все больше споров в украинском обществе и даже могут обернуться для Владимира Зеленского серьезными юридическими последствиями.
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"Если украинские суды или Европейский суд по правам человека признают эти санкции незаконными, это может привести к судебным искам против Зеленского за злоупотребление властью или превышение полномочий", — приводится в материале мнение украинского политолога.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Срок его президентских полномочий истек, но в Киеве настаивают, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
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