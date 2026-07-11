Зеленский придумал, кто сможет остановить Россию на Украине

Новая волна надежд на победу Украины накрыла не только Киев, но и Запад — и этот угар нужно как-то постоянно поддерживать. Причем в первую очередь в Зеленском — чтобы он заражал своим оптимизмом уже даже не многострадальных жителей Незалежной, а народы Запада, чьим главным защитником его провозгласили. Как взбодрить киевского властителя?
Приз за лучший креатив уходит неназванной группе руководителей европейских стран, которые на недавней встрече НАТО в Анкаре сообщили Зеленскому очень приятную новость: Россия никогда не применит ядерное оружие против Украины. То есть можно и дальше закидывать русского медведя дронами и ракетами (наращивая при помощи Запада их мощности), при этом не опасаясь, что в какой-то момент в ответ прилетит то страшное оружие, что хранится в его берлоге. Откуда такая уверенность? Потому что русским просто запретили его применять. Кто же этот хозяин хозяина тайги? Китай, естественно, — он и запретил Москве даже думать об этом.
Но откуда же это стало известно? От счастливого Зеленского, который не удержался и рассказал об этом журналистам: "Китай очень серьезно, очень жестко и четко отреагировал на появлявшиеся в российских СМИ заявления о возможности применения ядерного оружия. И мне кажется, что впервые они отреагировали очень четко и жестко, как сказали мне лидеры, в ультимативной форме: "О применении ядерного оружия не может быть даже и речи".
Лидеры — это европейцы, которые и рассказали Зеленскому об этом, когда обсуждали "роль Китая в прекращении войны". После чего он, в свою очередь, обсудил эту новость с Трампом, но не стал рассказывать о реакции президента США. А зря: ведь Трамп мог бы при случае уточнить ситуацию у Путина, с которым периодически общается по телефону.
Если же говорить серьезно, то Трамп мог только рассмеяться в ответ, если Зеленский действительно поделился с ним радостным известием про "китайский ультиматум". Потому что президент США, хоть он и способен к непредсказуемым действиям, все же не оторвался от реальности, к тому же очень любит блефовать и троллить, то бишь издеваться. И мог бы указать Зеленскому, что его просто дурят европейские лидеры — с совершенно понятной целью.
Почему дурят? Потому что никакого ультиматума Пекина в адрес Москвы не просто не было — его не может быть по определению. Поэтому не нужен даже следующий аргумент — если бы циркуляр и возник, в Европе бы о нем никогда не узнали. Все проще: отношения России и Китая, Путина и Си Цзиньпина таковы, что в принципе не подразумевают никаких ультиматумов. Это отношения двух великих соседних держав, которые выстраивают "больше чем союз", исходя из понимания огромной важности стратегического партнерства в эпоху "перемен, которые происходят раз в столетие". Это отношения двух лидеров, которые, как они сами постоянно подчеркивают, базируются на глубоком доверии друг к другу. То есть в общении Путина и Си Цзиньпина невозможен язык ультиматума — ни по какому вопросу. Это даже не азбучная истина, а просто элементарная частица. Но Зеленский этого не понимает, и поэтому западные лидеры могут продать ему сказку о китайском ультиматуме.
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Теперь о сути: Си Цзиньпину даже в голову не придет, что он может не то что потребовать, а даже попросить Путина не применять ядерное оружие. Просто потому, что вопросы национальной безопасности, обороны, войны и мира относятся исключительно к компетенции национального руководства — и китайцы не допустят даже намека на то, что они как-то вмешиваются в эту тему. Как и наоборот: Россия никогда не будет указывать Китаю, как ему вести себя с США, с Японией, тем более с Тайванем, возвращение которого под контроль Пекина является необсуждаемым пунктом. То есть Москва и Пекин могут обсуждать — и, несомненно, делают это — любые чувствительные вопросы, в том числе и военного характера, включая и идущие, и даже планирующиеся военные операции. Но обсуждают их они с целью как помочь друг другу, так и научиться друг у друга полезному опыту, а не для того, чтобы продемонстрировать свое недовольство или тем более оказать давление. Вот в чем суть отношений, которую опять-таки не может понять Зеленский и даже некоторые западные лидеры.
Означает ли это, что Россия и Китай абсолютно одинаково смотрят на все стоящие перед ними вызовы и готовы использовать одинаковые способы ведения боевых действий в собственных конфликтах? Конечно, нет — и вызовы, и конфликты у нас разные. Хотя противник в целом общий, но и он применяет в отношении нас разные приемы. Более того, он делает ставку на внесение раскола в российско-китайское взаимодействие, чтобы потом постепенно расширить его и даже столкнуть нас. Но это ему точно не удастся: наш альянс прошел в свое время через серьезнейшие испытания и возродился после этого в новом, надежном виде. Одной из важных причин краха прошлого альянса стало, кстати, вмешательство Москвы в исключительные полномочия Пекина, когда в 1958 году Никита Хрущев попытался обусловить продолжение сотрудничества в военной сфере (строительство военных кораблей) созданием чуть ли не общего командования двух флотов на Тихом океане. Причем он предлагал это искренне, думая, что так и надо, ведь у нас был общий враг, США, — и совершенно не понимал, что тем самым сильно оскорбил Мао (китайцы расценили это предложение как унижение их национального суверенитета), и без того не слишком позитивно настроенного к советскому правителю.
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Но сейчас отношения двух лидеров носят принципиально иной характер. Поэтому вбить клин между ними никому не удастся, тем более такими примитивными приемами, основная цель которых — укрепить дух Зеленского.
Россия не собирается применять ядерное оружие против Украины, но это не означает, что она ни в коем случае никогда его не применит в битве на Украине. Потому что степень эскалации конфликта определяется Западом, и теоретически он может довести ситуацию до того момента, когда применение "оружия Судного дня" станет неизбежным. Причем даже не против Украины, а против объектов ВПК и инфраструктуры, используемой западными странами для снабжения ВСУ. Вот о чем нужно постоянно помнить европейским лидерам, а не выдумывать "китайские сказки" для Зеленского.