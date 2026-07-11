Рейтинг@Mail.ru
Эдгард Запашный рассказал, к чему приведет запрет дрессуры в цирке - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:47 11.07.2026
Эдгард Запашный рассказал, к чему приведет запрет дрессуры в цирке

Эдгард Запашный рассказал о последствиях запрета дрессуры в цирке

© Фото предоставлено пресс-службой Большого московского цирка/Артем СтифлерЭдгард Запашный
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Большого московского цирка/Артем Стифлер
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в интервью РИА Новости рассказал, к каким последствиям, по его мнению, привел бы запрет дрессуры в цирках.
"Цирк — это отражение того, что у нас происходит в обществе. Если мы демонизируем слово "дрессура", то в конце концов должны прийти к полному запрету домашних животных. Любой человек, у которого есть собака, кошка, — дрессировщик. Он надевает ошейник, намордник, учит не ходить в туалет дома, не портить мебель, не нападать. Если дальше по той же логике рассуждать, то, избавившись от домашних животных, перейдут к людям. Ведь всегда найдутся единичные случаи, когда ребенка родители бьют, значит, по этой логике, воспитывать детей должны не родители. И это уже в Европе потихонечку начинается, где изымают детей из семей.", — считает артист.
Эдгард Запашный 11 июля отмечает 50-летний юбилей.
Полностью интервью с артистом читайте на сайте ria.ru.
Мариам Мерабова - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Мариам Мерабова: "Я советский человек, поэтому ничего не хочу делить"
14 мая, 08:00
 
КультураЭдгард ЗапашныйНовости культурыИнтервью - КультураюбилейЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала