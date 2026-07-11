Эдгард Запашный рассказал, к чему приведет запрет дрессуры в цирке

"Цирк — это отражение того, что у нас происходит в обществе. Если мы демонизируем слово "дрессура", то в конце концов должны прийти к полному запрету домашних животных. Любой человек, у которого есть собака, кошка, — дрессировщик. Он надевает ошейник, намордник, учит не ходить в туалет дома, не портить мебель, не нападать. Если дальше по той же логике рассуждать, то, избавившись от домашних животных, перейдут к людям. Ведь всегда найдутся единичные случаи, когда ребенка родители бьют, значит, по этой логике, воспитывать детей должны не родители. И это уже в Европе потихонечку начинается, где изымают детей из семей.", — считает артист.