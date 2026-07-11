Эдгард Запашный рассказал о самом необычном мифе про дрессировщиков

"Самый необычный миф — что дрессировщиком можно стать, только если ты родился в династийной семье. На самом деле много путей. Например, стать учеником и пройти весь путь самому. Виталий Смоленец, дрессировщик львов сначала вообще был водителем фуры в цирке-шапито. Или Андрей Широкалов — бывший банковский работник, который теперь выступает с тиграми", — признался он.