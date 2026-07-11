Рейтинг@Mail.ru
Эдгард Запашный рассказал о самом необычном мифе про дрессировщиков - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:17 11.07.2026
Эдгард Запашный рассказал о самом необычном мифе про дрессировщиков

Эдгард Запашный развенчал самый необычный миф о дрессировщиках

© Фото предоставлено пресс-службой Большого московского цирка/Антон ВоронковЗакулисье с тигром
Закулисье с тигром - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Большого московского цирка/Антон Воронков
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Директор Большого московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный в интервью РИА Новости рассказал, какой самый необычный миф о дрессировщиках ему приходилось развенчивать.
"Самый необычный миф — что дрессировщиком можно стать, только если ты родился в династийной семье. На самом деле много путей. Например, стать учеником и пройти весь путь самому. Виталий Смоленец, дрессировщик львов сначала вообще был водителем фуры в цирке-шапито. Или Андрей Широкалов — бывший банковский работник, который теперь выступает с тиграми", — признался он.
Эдгард Запашный 11 июля отмечает 50-летний юбилей.
Полностью интервью с артистом читайте на сайте ria.ru.
Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Павел Прилучный: "Про меня невозможно сказать "избалованный" или "мажор"
29 июня, 08:00
 
КультураЭдгард ЗапашныйюбилейИнтервью - КультураНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала