Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сделать 1 сентября официальным выходным днем для родителей школьников, особенно младшеклассников.
- Милонов считает, что День знаний — это уникальное событие, и родители должны иметь возможность быть со своими детьми в этот день.
- В 2026 году День знаний выпадает на вторник.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости предложил сделать первое сентября официальным выходным днем для родителей школьников, особенно младшеклассников.
"Я убежден, что День знаний, особенно для родителей младшеклассников, должен быть официальным законным железобетонным выходным днем", - сказал Милонов агентству.
Парламентарий отметил, что поход ребенка в первый класс, встреча с одноклассниками и учителями - это уникальное событие. По его словам, не обязательно лишать семьи подобных волшебных моментов.
"Я бы обсудил этот вопрос с моими коллегами по комитету, с представителями Министерства труда и Минпросвещения. Думаю, что мы сможем придти к компромиссу. Все мы родители и все прекрасно понимаем, как важно быть в этот день со своим ребенком", - заключил он.
Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. В 2026 году он выпадает на вторник.