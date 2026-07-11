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В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей - РИА Новости, 11.07.2026
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15:30 11.07.2026
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей

Депутат Госдумы Милонов предложил сделать 1 сентября выходным днем для родителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сделать 1 сентября официальным выходным днем для родителей школьников, особенно младшеклассников.
  • Милонов считает, что День знаний — это уникальное событие, и родители должны иметь возможность быть со своими детьми в этот день.
  • В 2026 году День знаний выпадает на вторник.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости предложил сделать первое сентября официальным выходным днем для родителей школьников, особенно младшеклассников.
"Я убежден, что День знаний, особенно для родителей младшеклассников, должен быть официальным законным железобетонным выходным днем", - сказал Милонов агентству.
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Парламентарий отметил, что поход ребенка в первый класс, встреча с одноклассниками и учителями - это уникальное событие. По его словам, не обязательно лишать семьи подобных волшебных моментов.
"Я бы обсудил этот вопрос с моими коллегами по комитету, с представителями Министерства труда и Минпросвещения. Думаю, что мы сможем придти к компромиссу. Все мы родители и все прекрасно понимаем, как важно быть в этот день со своим ребенком", - заключил он.
Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. В 2026 году он выпадает на вторник.
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