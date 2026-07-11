В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей

Парламентарий отметил, что поход ребенка в первый класс, встреча с одноклассниками и учителями - это уникальное событие. По его словам, не обязательно лишать семьи подобных волшебных моментов.

"Я бы обсудил этот вопрос с моими коллегами по комитету, с представителями Министерства труда и Минпросвещения. Думаю, что мы сможем придти к компромиссу. Все мы родители и все прекрасно понимаем, как важно быть в этот день со своим ребенком", - заключил он.