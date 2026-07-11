Во Вьетнаме 15 человек погибли при опрокидывании скоростного катера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У острова Фукуок перевернулся скоростной катер, перевозивший 36 человек, включая 32 туристов из Индии.
- В результате происшествия погибли 15 человек.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек погибли в результате опрокидывания у вьетнамского острова Фукуок скоростного катера, перевозившего 36 человек, в том числе 32 туристов из Индии, сообщает портал VnExpress со ссылкой на власти особой экономической зоны Фукуок.
"Скоростной катер, который перевозил 32 индийских туриста и четырех членов экипажа, 11 июля перевернулся у крупнейшего вьетнамского острова Фукуок, в результате чего погибли 15 человек", - сообщает издание.
Возможные причины трагедии не приводятся. Представитель компании Ocean Pear Island Company, эксплуатировавшей катер, заявил, что капитан судна имел многолетний опыт управления пассажирскими судами, добавляет портал.