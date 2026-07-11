Власти рассказали о последствиях непогоды, обрушившейся на Наро-Фоминск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Наро-Фоминском городском округе штормовой ветер повредил кровли четырех частных домов.
- Ветер стал повалил деревья, они упали на проезжую часть, тротуары и провода, а также повредили автомобиль в деревне Головково.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пострадавших при повреждении крыш частных домов в Наро-Фоминском городском округе нет, сообщили в местной администрации.
© Фото : соцсетиПоследствия сильного ветра в Наро-Фоминском городском округе Московской области
© Фото : соцсети
Последствия сильного ветра в Наро-Фоминском городском округе Московской области
"Кадры из поселка Никольское, где штормовым ветром сорвало кровли с домов, сегодня обошли телевизионные каналы и интернет-ресурсы, наглядно демонстрируя силу прошедшего циклона. К счастью, обошлось без пострадавших. Последствия непогоды в округе устраняют без задержек", - говорится в группе администрации округа "ВКонтакте".
Согласно сообщению, штормовой ветер также стал причиной обрывов проводов в Наро-Фоминске, деревнях Афанасовка, Ивановка, Савеловка, Любаново, Симбухово, Котово, Архангельское и других. На местах круглосуточно дежурят аварийные бригады "Россетей" и "Мособлэнерго", оперативно устраняя все последствия и повреждения.
Кроме того, по данным администрации, ветер повсеместно повалил деревья - на проезжую часть, на тротуары, на провода. А в деревне Головково упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль. Все упавшие стволы и ветки уже распилены и вывезены с дорог и дворовых территорий, добавили в администрации.