Власти рассказали о последствиях непогоды, обрушившейся на Наро-Фоминск

Согласно сообщению, штормовой ветер также стал причиной обрывов проводов в Наро-Фоминске, деревнях Афанасовка, Ивановка, Савеловка, Любаново, Симбухово, Котово, Архангельское и других. На местах круглосуточно дежурят аварийные бригады "Россетей" и "Мособлэнерго", оперативно устраняя все последствия и повреждения.

Кроме того, по данным администрации, ветер повсеместно повалил деревья - на проезжую часть, на тротуары, на провода. А в деревне Головково упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль. Все упавшие стволы и ветки уже распилены и вывезены с дорог и дворовых территорий, добавили в администрации.