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Власти рассказали о последствиях непогоды, обрушившейся на Наро-Фоминск - РИА Новости, 11.07.2026
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15:16 11.07.2026
Власти рассказали о последствиях непогоды, обрушившейся на Наро-Фоминск

В Наро-Фоминске никто не пострадал от последствий штормового ветра

© Фото : соцсетиПоследствия сильного ветра в Наро-Фоминском городском округе Московской области
Последствия сильного ветра в Наро-Фоминском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : соцсети
Последствия сильного ветра в Наро-Фоминском городском округе Московской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Наро-Фоминском городском округе штормовой ветер повредил кровли четырех частных домов.
  • Ветер стал повалил деревья, они упали на проезжую часть, тротуары и провода, а также повредили автомобиль в деревне Головково.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пострадавших при повреждении крыш частных домов в Наро-Фоминском городском округе нет, сообщили в местной администрации.
В пресс-службе областного главка МЧС РФ в субботу сообщили РИА Новости, что кровли четырех частных домов в Наро-Фоминском городском округе повреждены из-за непогоды.
© Фото : соцсетиПоследствия сильного ветра в Наро-Фоминском городском округе Московской области
Последствия сильного ветра в Наро-Фоминском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : соцсети
Последствия сильного ветра в Наро-Фоминском городском округе Московской области
"Кадры из поселка Никольское, где штормовым ветром сорвало кровли с домов, сегодня обошли телевизионные каналы и интернет-ресурсы, наглядно демонстрируя силу прошедшего циклона. К счастью, обошлось без пострадавших. Последствия непогоды в округе устраняют без задержек", - говорится в группе администрации округа "ВКонтакте".
Согласно сообщению, штормовой ветер также стал причиной обрывов проводов в Наро-Фоминске, деревнях Афанасовка, Ивановка, Савеловка, Любаново, Симбухово, Котово, Архангельское и других. На местах круглосуточно дежурят аварийные бригады "Россетей" и "Мособлэнерго", оперативно устраняя все последствия и повреждения.
Кроме того, по данным администрации, ветер повсеместно повалил деревья - на проезжую часть, на тротуары, на провода. А в деревне Головково упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль. Все упавшие стволы и ветки уже распилены и вывезены с дорог и дворовых территорий, добавили в администрации.
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