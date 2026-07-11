Рейтинг@Mail.ru
Власти Венгрии хотят прагматичных отношений с Россией, заявила глава МИД - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 11.07.2026
Власти Венгрии хотят прагматичных отношений с Россией, заявила глава МИД

Анита Орбан: власти Венгрии хотят прагматичных отношений с Россией

© AP Photo / Denes ErdosАнита Орбан
Анита Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Анита Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что власти страны стремятся к прагматичным отношениям с Россией как с важной европейской державой.
  • Венгерский электорат дал мандат на оказание помощи Украине способами, кроме отправки оружия, отметила она.
РИМ, 11 июл – РИА Новости. Власти Венгрии хотят прагматичных отношений с Россией как с важной европейской державой, заявила глава МИД Анита Орбан.
"Россия, благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории, остается и всегда будет важной страной в Европе. Мы стремимся к очень прагматичным отношениям с Москвой, отношениям между суверенными государствами", - сказала она в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Флаги Венгрии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Совет ЕС одобрил выделение Венгрии до десяти миллиардов евро
10 июля, 14:14
Говоря о вопросе поставок оружия на Украине, Орбан подчеркнула, что политика венгерского правительства осталась неизменной.
"Венгерский электорат дал мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи другими способами: гуманитарной помощью и санкциями", - сказала министр.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в конце мая заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Мадьяр пригрозил запустить процедуру импичмента президента Венгрии
Вчера, 16:11
 
В миреВенгрияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала