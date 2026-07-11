Власти Венгрии хотят прагматичных отношений с Россией, заявила глава МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что власти страны стремятся к прагматичным отношениям с Россией как с важной европейской державой.
- Венгерский электорат дал мандат на оказание помощи Украине способами, кроме отправки оружия, отметила она.
РИМ, 11 июл – РИА Новости. Власти Венгрии хотят прагматичных отношений с Россией как с важной европейской державой, заявила глава МИД Анита Орбан.
"Россия, благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории, остается и всегда будет важной страной в Европе. Мы стремимся к очень прагматичным отношениям с Москвой, отношениям между суверенными государствами", - сказала она в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Говоря о вопросе поставок оружия на Украине, Орбан подчеркнула, что политика венгерского правительства осталась неизменной.
"Венгерский электорат дал мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи другими способами: гуманитарной помощью и санкциями", - сказала министр.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в конце мая заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.