Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что власти страны стремятся к прагматичным отношениям с Россией как с важной европейской державой.

Венгерский электорат дал мандат на оказание помощи Украине способами, кроме отправки оружия, отметила она.

РИМ, 11 июл – РИА Новости. Власти Венгрии хотят прагматичных отношений с Россией как с важной европейской державой, заявила глава МИД Анита Орбан.

"Россия, благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории, остается и всегда будет важной страной в Европе . Мы стремимся к очень прагматичным отношениям с Москвой , отношениям между суверенными государствами", - сказала она в интервью итальянской газете Corriere della Sera

Говоря о вопросе поставок оружия на Украине, Орбан подчеркнула, что политика венгерского правительства осталась неизменной.

"Венгерский электорат дал мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи другими способами: гуманитарной помощью и санкциями", - сказала министр.