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Мадьяр пригрозил запустить процедуру импичмента президента Венгрии - РИА Новости, 11.07.2026
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16:11 11.07.2026 (обновлено: 16:40 11.07.2026)
Мадьяр пригрозил запустить процедуру импичмента президента Венгрии

Премьер Венгрии Мадьяр пригрозил импичментом президенту Шуйоку

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Венгрии пригрозил запустить процедуру импичмента президента Тамаша Шуйока, если тот откажется подписать поправку к Конституции, которая предусматривает его уход в отставку.
БУДАПЕШТ, 11 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил импичментом президенту Тамашу Шуйоку, если тот не подпишет поправку к Конституции, предусматривающую его отставку.
«

"В понедельник парламент примет 17-ю поправку к Конституции. У президента будет пять дней на ее подписание. Если он этого не сделает, против него может быть начата процедура импичмента", — написал он в Facebook*.

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В четверг у президентского дворца в Будапеште прошел митинг против произвола Мадьяра. Глава фракции "Фидес" Гергей Гуйяш заявил, что действия премьера ослабляют демократию в Венгрии и ведут к автократии.
Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая 2026 года. Срок полномочий действующего президента истекает весной 2029 года. Сам Шуйок заявлял, что не видит конституционных оснований для преждевременного ухода с должности.
По словам Мадьяра, с сентября начнется процесс разработки новой Конституции, которую утвердят всенародным референдумом, а до этого в Венгрии появится новый президент.
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