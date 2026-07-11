Мадьяр пригрозил запустить процедуру импичмента президента Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Венгрии пригрозил запустить процедуру импичмента президента Тамаша Шуйока, если тот откажется подписать поправку к Конституции, которая предусматривает его уход в отставку.
БУДАПЕШТ, 11 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил импичментом президенту Тамашу Шуйоку, если тот не подпишет поправку к Конституции, предусматривающую его отставку.
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"В понедельник парламент примет 17-ю поправку к Конституции. У президента будет пять дней на ее подписание. Если он этого не сделает, против него может быть начата процедура импичмента", — написал он в Facebook*.
Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая 2026 года. Срок полномочий действующего президента истекает весной 2029 года. Сам Шуйок заявлял, что не видит конституционных оснований для преждевременного ухода с должности.
По словам Мадьяра, с сентября начнется процесс разработки новой Конституции, которую утвердят всенародным референдумом, а до этого в Венгрии появится новый президент.
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