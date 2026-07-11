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Посол России посетил центр временного размещения пострадавших в Каракасе - РИА Новости, 11.07.2026
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01:46 11.07.2026
Посол России посетил центр временного размещения пострадавших в Каракасе

Россия передала помощь лишившимся жилья после землетрясения венесуэльцам

© REUTERS / MIGUEL MEDINAСпасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла
Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / MIGUEL MEDINA
Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров посетил центр временного размещения пострадавших от землетрясения в Каракасе.
  • Российская сторона передала гуманитарную помощь семьям, оставшимся без крова.
  • Во время визита Мелик-Багдасаров встретился с мэром Каракаса Кармен Мелендес и выразил солидарность с народом Венесуэлы.
МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров посетил центр временного размещения пострадавших от землетрясения в Каракасе, где российская сторона передала гуманитарную помощь семьям, оставшимся без крова, сообщило посольство РФ.
"В знак поддержки семьям, временно проживающим в центре, была передана часть гуманитарной помощи, предоставленной российской компанией, работающей в Венесуэле, с учетом первоочередных потребностей пострадавших", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
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Во время визита Мелик-Багдасаров встретился с мэром Каракаса Кармен Мелендес, выразил солидарность с народом Венесуэлы и передал слова поддержки всем, кого затронула трагедия.
"В эти непростые для Венесуэлы дни Россия всем сердцем разделяет боль братского народа. Мы высоко ценим оперативные и скоординированные усилия правительства Боливарианской Республики Венесуэла и мэрии Каракаса по оказанию помощи пострадавшим", - приводит посольство слова российского посла.
По словам дипломата, российская делегация лично убедилась, что в центре временного размещения созданы достойные условия для проживания людей, обеспечены питание, медицинское сопровождение и необходимая социальная поддержка.
Мелик-Багдасаров отметил, что представители российской компании, предоставившей гуманитарную помощь, стремились внести свой вклад в поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и выразить солидарность с венесуэльским народом.
По последним официальным данным, в результате двойного землетрясения 24 июня в Венесуэле погибли 4118 человек, более 16,7 тысячи получили травмы, а без жилья остались почти 18 тысяч человек.
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