Посол России посетил центр временного размещения пострадавших в Каракасе

Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото

Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла

© REUTERS / MIGUEL MEDINA Спасатели на месте землетрясения в Ла-Гуайра, Венесуэла

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров посетил центр временного размещения пострадавших от землетрясения в Каракасе.

Российская сторона передала гуманитарную помощь семьям, оставшимся без крова.

Во время визита Мелик-Багдасаров встретился с мэром Каракаса Кармен Мелендес и выразил солидарность с народом Венесуэлы.

МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров посетил центр временного размещения пострадавших от землетрясения в Каракасе, где российская сторона передала гуманитарную помощь семьям, оставшимся без крова, сообщило посольство РФ.

"В знак поддержки семьям, временно проживающим в центре, была передана часть гуманитарной помощи, предоставленной российской компанией, работающей в Венесуэле , с учетом первоочередных потребностей пострадавших", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Во время визита Мелик-Багдасаров встретился с мэром Каракаса Кармен Мелендес, выразил солидарность с народом Венесуэлы и передал слова поддержки всем, кого затронула трагедия.

"В эти непростые для Венесуэлы дни Россия всем сердцем разделяет боль братского народа. Мы высоко ценим оперативные и скоординированные усилия правительства Боливарианской Республики Венесуэла и мэрии Каракаса по оказанию помощи пострадавшим", - приводит посольство слова российского посла.

По словам дипломата, российская делегация лично убедилась, что в центре временного размещения созданы достойные условия для проживания людей, обеспечены питание, медицинское сопровождение и необходимая социальная поддержка.

Мелик-Багдасаров отметил, что представители российской компании, предоставившей гуманитарную помощь, стремились внести свой вклад в поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и выразить солидарность с венесуэльским народом.