Россияне завоевали три награды за день юниорского ЧЕ по велоспорту на треке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские спортсмены завоевали две серебряные и одну бронзовую награду в пятый соревновательный день чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи.
- Никита Кирильцев получил серебро в спринте среди молодежи, Ольга Костина стала серебряным призером в гонке по очкам среди юниоров, Вероника Солозобова — бронзовым призером в кейрине среди юниоров.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали две серебряные и одну бронзовую награду в пятый соревновательный день чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи, который проходит в Котбусе (Германия).
Среди молодежи серебро в спринте завоевал Никита Кирильцев. У юниоров серебряным призером в гонке по очкам стала Ольга Костина, бронзовым призером в кейрине - Вероника Солозобова.
Чемпионат Европы завершится 12 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.