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Россияне завоевали три награды за день юниорского ЧЕ по велоспорту на треке - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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22:45 11.07.2026
Россияне завоевали три награды за день юниорского ЧЕ по велоспорту на треке

Россияне завоевали три награды в пятый день юниорского ЧЕ по велоспорту на треке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВелоспорт на треке
Велоспорт на треке - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спортсмены завоевали две серебряные и одну бронзовую награду в пятый соревновательный день чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи.
  • Никита Кирильцев получил серебро в спринте среди молодежи, Ольга Костина стала серебряным призером в гонке по очкам среди юниоров, Вероника Солозобова — бронзовым призером в кейрине среди юниоров.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали две серебряные и одну бронзовую награду в пятый соревновательный день чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи, который проходит в Котбусе (Германия).
Среди молодежи серебро в спринте завоевал Никита Кирильцев. У юниоров серебряным призером в гонке по очкам стала Ольга Костина, бронзовым призером в кейрине - Вероника Солозобова.
Чемпионат Европы завершится 12 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Велоспорт. Трек - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Россиянка завоевала золото в омниуме на юниорском ЧЕ по велоспорту
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