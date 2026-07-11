Ульянов оценил переговоры делегаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининграде состоялся очередной раунд консультаций по Запорожской атомной электростанции между российской межведомственной делегацией и командой МАГАТЭ.
- Стороны провели откровенное, деловое и прагматичное обсуждение, уделив особое внимание ухудшению ситуации в сфере безопасности вокруг станции и в Энергодаре, заявил Михаил Ульянов.
ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС были откровенными, деловыми и прагматичными, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В пятницу в Калининграде состоялся очередной раунд традиционных консультаций по Запорожской атомной электростанции между российской межведомственной делегацией и командой МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.
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"Стороны провели откровенное, деловое и прагматичное обсуждение, уделив особое внимание ухудшению ситуации в сфере безопасности вокруг станции и особенно в городе Энергодаре, где проживают сотрудники станции и члены их семей", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.