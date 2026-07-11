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Ульянов оценил переговоры делегаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.07.2026
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14:45 11.07.2026 (обновлено: 14:55 11.07.2026)
Ульянов оценил переговоры делегаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Ульянов: переговоры делегаций России и МАГАТЭ по ЗАЭС были прагматичными

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде состоялся очередной раунд консультаций по Запорожской атомной электростанции между российской межведомственной делегацией и командой МАГАТЭ.
  • Стороны провели откровенное, деловое и прагматичное обсуждение, уделив особое внимание ухудшению ситуации в сфере безопасности вокруг станции и в Энергодаре, заявил Михаил Ульянов.
ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Переговоры делегаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС были откровенными, деловыми и прагматичными, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В пятницу в Калининграде состоялся очередной раунд традиционных консультаций по Запорожской атомной электростанции между российской межведомственной делегацией и командой МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.
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"Стороны провели откровенное, деловое и прагматичное обсуждение, уделив особое внимание ухудшению ситуации в сфере безопасности вокруг станции и особенно в городе Энергодаре, где проживают сотрудники станции и члены их семей", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Консультации России и МАГАТЭ были напряженными, заявил Гросси
10 июля, 15:25
 
РоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСКалининградМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль Гросси
 
 
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