Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий терапевт Дилек Шенгюл предупредила о периоде аномальной жары в Турции, который может представлять серьезную опасность для здоровья.

По прогнозам турецких синоптиков, после 17 июля температура воздуха на популярных курортах Средиземноморского и Эгейского побережья может превысить 40 градусов.

Министерство здравоохранения Турции призвало жителей страны ежедневно употреблять 2,5–3 литра воды и не дожидаться чувства жажды.

АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Туристам и жителям Турции в ближайшие дни следует готовиться к периоду аномальной жары, которая может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, отметила в беседе с РИА Новости турецкий терапевт Дилек Шенгюл.

По прогнозам турецких синоптиков, после 17 июля страну накроет волна аномальной жары, пришедшая из Европы . На популярных курортах Средиземноморского и Эгейского побережья температура воздуха может превысить 40 градусов, что существенно повышает риск тепловых ударов как для местных жителей, так и для миллионов иностранных туристов.

"Предстоящая волна жары потребует особой осторожности. Необходимо избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и внимательно следить за самочувствием", — сказала Шенгюл.

По словам врача, высокие температуры значительно увеличивают риск обезвоживания и теплового удара. Она отметила, что первые симптомы перегрева — головокружение, слабость, тошнота, учащенное сердцебиение и спутанность сознания — требуют немедленного прекращения пребывания на солнце и обращения за медицинской помощью при ухудшении состояния.

Шенгюл рекомендовала туристам планировать прогулки и экскурсии на утренние или вечерние часы, носить легкую одежду светлых тонов, пользоваться головными уборами и солнцезащитными средствами, а также не забывать регулярно восполнять потерю жидкости.