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Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции - РИА Новости, 11.07.2026
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15:04 11.07.2026
Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции

Терапевт Шенгюл: туристам следует готовиться к периоду аномальной жары в Турции

© iStock.com / AegeanBlueВид на пляж в Турции
Вид на пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© iStock.com / AegeanBlue
Вид на пляж в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий терапевт Дилек Шенгюл предупредила о периоде аномальной жары в Турции, который может представлять серьезную опасность для здоровья.
  • По прогнозам турецких синоптиков, после 17 июля температура воздуха на популярных курортах Средиземноморского и Эгейского побережья может превысить 40 градусов.
  • Министерство здравоохранения Турции призвало жителей страны ежедневно употреблять 2,5–3 литра воды и не дожидаться чувства жажды.
АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Туристам и жителям Турции в ближайшие дни следует готовиться к периоду аномальной жары, которая может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, отметила в беседе с РИА Новости турецкий терапевт Дилек Шенгюл.
По прогнозам турецких синоптиков, после 17 июля страну накроет волна аномальной жары, пришедшая из Европы. На популярных курортах Средиземноморского и Эгейского побережья температура воздуха может превысить 40 градусов, что существенно повышает риск тепловых ударов как для местных жителей, так и для миллионов иностранных туристов.
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"Предстоящая волна жары потребует особой осторожности. Необходимо избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и внимательно следить за самочувствием", — сказала Шенгюл.
По словам врача, высокие температуры значительно увеличивают риск обезвоживания и теплового удара. Она отметила, что первые симптомы перегрева — головокружение, слабость, тошнота, учащенное сердцебиение и спутанность сознания — требуют немедленного прекращения пребывания на солнце и обращения за медицинской помощью при ухудшении состояния.
Шенгюл рекомендовала туристам планировать прогулки и экскурсии на утренние или вечерние часы, носить легкую одежду светлых тонов, пользоваться головными уборами и солнцезащитными средствами, а также не забывать регулярно восполнять потерю жидкости.
На фоне ожидаемого повышения температуры министерство здравоохранения Турции призвало жителей страны не дожидаться чувства жажды и ежедневно употреблять 2,5–3 литра воды. Ведомство подчеркнуло, что в группу повышенного риска входят люди с хроническими заболеваниями, дети, граждане старше 65 лет, беременные женщины и работающие на открытом воздухе.
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