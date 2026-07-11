В России с сентября меняются правила продажи туров

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября в России вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта.

Туроператоры и турагенты будут обязаны информировать клиентов о возможных опасностях во время путешествия, правилах въезда в планируемую страну и местных обычаях.

Новые правила установят единые стандарты деятельности и четко регламентируют ответственность специалистов туристической отрасли перед потребителем.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября - с этого момента туроператоры должны будут информировать потенциальных туристов о возможных опасностях во время путешествия, правилах въезда в планируемую страну и местных обычаях, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

"С 1 сентября вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта. Теперь помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент обязан информировать потребителя об иных, не указанных в правилах прямо обстоятельствах и рисках исходя из характера продукта", - сообщил эксперт.

Так, например, при продаже тура представитель туркомпании будет обязан подробно разъяснить клиенту правила въезда, местные обычаи и потенциальные опасности в стране пребывания.

"По сути с сентября процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности", - добавил Гареев. По его словам, договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны более тщательно фиксировать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски последующих претензий.