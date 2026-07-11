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В России с сентября меняются правила продажи туров - РИА Новости, 11.07.2026
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Туризм
 
00:51 11.07.2026
В России с сентября меняются правила продажи туров

С Сентября туроператоры должны информировать туристов о возможных опасностях

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября в России вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта.
  • Туроператоры и турагенты будут обязаны информировать клиентов о возможных опасностях во время путешествия, правилах въезда в планируемую страну и местных обычаях.
  • Новые правила установят единые стандарты деятельности и четко регламентируют ответственность специалистов туристической отрасли перед потребителем.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября - с этого момента туроператоры должны будут информировать потенциальных туристов о возможных опасностях во время путешествия, правилах въезда в планируемую страну и местных обычаях, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.
"С 1 сентября вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта. Теперь помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент обязан информировать потребителя об иных, не указанных в правилах прямо обстоятельствах и рисках исходя из характера продукта", - сообщил эксперт.
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Так, например, при продаже тура представитель туркомпании будет обязан подробно разъяснить клиенту правила въезда, местные обычаи и потенциальные опасности в стране пребывания.
"По сути с сентября процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности", - добавил Гареев. По его словам, договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны более тщательно фиксировать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски последующих претензий.
"Новые правила затронут всю профессиональную отрасль - и туроператоров, и турагентов, и субагентов, поскольку устанавливают единые стандарты деятельности и четко регламентируют их ответственность перед потребителем", - подчеркнул Гареев.
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