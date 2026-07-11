ЦИК выявил недостатки в документах "Коммунистов России"

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия РФ выявила недостатки в документах партии «Коммунисты России», представленных для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

Замечания касаются 22 кандидатов федерального списка (около 8% от общего числа) и пяти кандидатов по одномандатным округам (около 5,5% от выдвинутых).

Партия может предоставить исправленные документы до 13 июля, и вопрос о заверении списков рассмотрят на заседании ЦИК 15 июля.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ выявила недостатки в документах партии "Коммунисты России", представленных для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы, партия может принести исправленные документы до 13 июля, сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Коммунисты России " предоставили в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва 9 июля.

"Анализ представленных документов показал, что в отношении 22 кандидатов, а это примерно 8% от общего количества выдвинутых кандидатов федерального списка, и по пяти кандидатам, а это около 5,5% от выдвинутых по одномандатным округам, имеются замечания", - сказал Шевченко на заседании ЦИК в субботу.

Член Центризбиркома отметил, что партия до 13 июля может предоставить в ЦИК исправленные документы, тогда вопрос о заверении списков кандидатов рассмотрят на заседании 15 июля.

Партия на съезде 28 июня утвердила свою предвыборную программу под названием "Коммунисты за Победу и Советскую власть!". Кроме того, съезд выдвинул федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 63 территориальных групп, а также кандидатов по одномандатным округам.