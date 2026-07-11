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ЦИК выявил недостатки в документах "Коммунистов России" - РИА Новости, 11.07.2026
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16:48 11.07.2026
ЦИК выявил недостатки в документах "Коммунистов России"

ЦИК выявил недостатки в документах "Коммунистов России" для выборов в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия РФ выявила недостатки в документах партии «Коммунисты России», представленных для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы.
  • Замечания касаются 22 кандидатов федерального списка (около 8% от общего числа) и пяти кандидатов по одномандатным округам (около 5,5% от выдвинутых).
  • Партия может предоставить исправленные документы до 13 июля, и вопрос о заверении списков рассмотрят на заседании ЦИК 15 июля.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ выявила недостатки в документах партии "Коммунисты России", представленных для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы, партия может принести исправленные документы до 13 июля, сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
"Коммунисты России" предоставили в Центризбирком документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва 9 июля.
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"Анализ представленных документов показал, что в отношении 22 кандидатов, а это примерно 8% от общего количества выдвинутых кандидатов федерального списка, и по пяти кандидатам, а это около 5,5% от выдвинутых по одномандатным округам, имеются замечания", - сказал Шевченко на заседании ЦИК в субботу.
Член Центризбиркома отметил, что партия до 13 июля может предоставить в ЦИК исправленные документы, тогда вопрос о заверении списков кандидатов рассмотрят на заседании 15 июля.
Партия на съезде 28 июня утвердила свою предвыборную программу под названием "Коммунисты за Победу и Советскую власть!". Кроме того, съезд выдвинул федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 63 территориальных групп, а также кандидатов по одномандатным округам.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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