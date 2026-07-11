ВСУ потеряли более 335 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр, заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 335 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ.