Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" за сутки уничтожили более 335 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр, заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 335 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Торское, Артема, Доброполье и Рубежное Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
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