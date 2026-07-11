Американская нацразведка начинает новую волну сокращений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющий обязанности главы национальной разведки США Билл Пулт анонсировал новый раунд увольнений в ведомстве.
- По словам Пулта, нацразведка США работает более эффективно и результативно, чем когда-либо прежде, начав третий раунд сокращения персонала.
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы национальной разведки США Билл Пулт анонсировал новый раунд увольнений в ведомстве.
В середине июня телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что после прихода Пулта на пост в нацразведке начались массовые увольнения.