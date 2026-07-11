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Американская нацразведка начинает новую волну сокращений - РИА Новости, 11.07.2026
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04:40 11.07.2026
Американская нацразведка начинает новую волну сокращений

В нацразведке США анонсировали новый раунд массовых увольнений

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющий обязанности главы национальной разведки США Билл Пулт анонсировал новый раунд увольнений в ведомстве.
  • По словам Пулта, нацразведка США работает более эффективно и результативно, чем когда-либо прежде, начав третий раунд сокращения персонала.
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы национальной разведки США Билл Пулт анонсировал новый раунд увольнений в ведомстве.
В середине июня телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что после прихода Пулта на пост в нацразведке начались массовые увольнения.
"Национальная разведка США работает более эффективно и результативно, чем когда-либо прежде, и сегодня мы начали третий раунд сокращения избыточного или некритически важного персонала", – написал он в Х.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Нацразведке США начались массовые увольнения, передает CNN
23 июня, 03:03
 
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